UT Matamoros logra histórico “doble pase” al Mundial de Robótica

La emoción y el orgullo se sintieron en la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) esta semana, luego de que estudiantes de esta casa de estudios consiguieron dos pases al Campeonato Mundial de Robótica 2026 que se llevará a cabo en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Este logro representa un hito para la institución y para los jóvenes talentos tamaulipecos que participan en competencias científicas y tecnológicas.

La rectora de la UTM, Diana Masso Quintana, informó con entusiasmo que los resultados obtenidos en el XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM 2026 fueron excelentes, pues el equipo representativo de la universidad alcanzó el segundo lugar a nivel nacional. Esta posición no solo les permitió subir al podio, sino también asegurarse un lugar entre los mejores equipos del planeta para competir en el VEX World Championship, una de las competencias de robótica más importantes del mundo.

El campeonato nacional reunió a cerca de 200 equipos y más de 3 mil participantes de toda la República Mexicana, lo que convirtió a la competencia en un escenario exigente, repleto de talento estudiantil en materias como ingeniería, programación, diseño y trabajo en equipo. Pese a la fuerte competencia, los estudiantes de la UTM lograron destacarse, demostrando que su preparación técnica y su capacidad para resolver retos complejos está entre las mejores de México.

Lo más sobresaliente es que este no fue un pase aislado: otro equipo de la misma universidad ya había conseguido su calificación con anticipación durante el evento Girl Powered México, una competición enfocada en fomentar la participación femenina en ciencia y tecnología. Con esta acreditación previa y el resultado reciente en el Campeonato Nacional, la UTM confirma que tendrá dos representaciones en el Mundial de Robótica 2026, lo que se conoce como “doble pase”.

La rectora Masso Quintana no dejó pasar la oportunidad para reconocer el trabajo, la entrega y la dedicación de los jóvenes que forman parte de los equipos de robótica. Afirmó que estos logros son también un reflejo del esfuerzo docente y del apoyo institucional que respalda a las y los estudiantes, proporcionando una formación sólida que los prepara para retos académicos y profesionales con visión global.

Además, Masso destacó que este tipo de resultados refuerzan el compromiso de la UTM con la excelencia educativa, la innovación y la preparación de talento altamente competitivo. Subrayó que los estudiantes tamaulipecos están listos para mostrar sus habilidades frente a sus pares de otros países, llevando el nombre de Matamoros y de México a un escenario internacional.

Las autoridades educativas que impulsan estas iniciativas, tanto a nivel estatal como federal, también fueron mencionadas por la rectora. Atribuyó el respaldo que recibieron los equipos a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya y al apoyo del secretario de educación Miguel Ángel Valdez García, quienes han destacado la importancia del fortalecimiento de las áreas científicas y tecnológicas en las instituciones de educación superior.

Mientras los estudiantes se preparan para el Mundial en St. Louis, la comunidad educativa se reúne para celebrar este doble logro, convencidos de que la UTM continúa posicionándose como una institución que forma profesionales capaces de competir a nivel mundial en áreas que definen el futuro tecnológico del país.