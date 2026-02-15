Detienen de forma inmediata a presuntos involucrados en homicidio en Puebla

La madudrugada de este sábado, el Gobierno de Puebla, logró la detención de cuatro presuntos involucrados en el homicidio de tres jóvenes en la capital poblana.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que esto fue posible gracias a la coordinación de los tres ordenes de gobierno y a la implementación del operativo “Puebla Segura”, ya que se hizo uso del del helicóptero y uso de drones, se atendió el reporte recibido, poco antes de las 2 de la mañana, y se logró la detención de los presuntos involucrados alrededor de las 4 de la mañana.

“Estamos revisando el caso, es importante que se actúe conforme a derecho, no hay omisión y no hay tolerancia”, enfatizó.

Por su parte, el director general de la Policía Estatal, Raymundo Garduño Hernández, señaló que la intervención se realizó conforme a los protocolos vigentes y que el apoyo aéreo permitió ubicar a los responsables en muy poco tiempo. Indicó que la coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), así como con la Policía Estatal y municipal, genera resultados efectivos.

El director general de la Policía Estatal señaló que con los sobrevuelos de vigilancia y el Operativo “Puebla Segura”, que contempla el uso del helicóptero, drones e inteligencia, como parte de la estrategia de seguridad, el Gobierno del Estado refuerza la paz pública y mantiene condiciones de paz en zonas de alta afluencia.