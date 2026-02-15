Margarita González Saravia presenta su primer informe de gobierno en las siete regiones de Morelos

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, terminó la presentación de sus informes regionales, donde rindió cuentas ante la ciudadanía sobre los resultados del primer año de su administración, bajo la premisa de que ordenar la casa es transformar Morelos.

Ante más de ocho mil personas de Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Huitzilac, Emiliano Zapata y Cuernavaca, destacó la implementación de una nueva Estrategia Estatal de Seguridad Pública, la inversión de 700 millones de pesos en el campo, la obtención de la Denominación de Origen del Mezcal Morelense y las indicaciones geográficas de la Cecina de Yecapixtla y del chinelo, así como la ejecución de más de 200 obras con una inversión superior a 730 millones de pesos.

En los informes, la gobernadora morelense subrayó avances en sectores como turismo, educación, salud, sustentabilidad y modernización institucional, además de programas sociales como Corazón de Mujer, Centros LIBRE, Caravanas del Pueblo y Territorios de Paz y Buen Vivir, que fortalecen el bienestar y la cohesión comunitaria en todo el estado.

La mandataria reafirmó que este ejercicio de gobierno en territorio consolida una administración cercana, transparente y orientada a garantizar desarrollo, oportunidades y prosperidad compartida para Morelos.