Autoridades de Morelos respaldan a 39 karatecas que van al clasificatorio nacional

Indem respalda a 39 atletas para conseguir su pase a la Olimpiada Nacional

Tras la exitosa competencia estatal de karate, el Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (Indem) dirigido por Juan Felipe Domínguez Robles, aseguró que acompañarán a 39 atletas que lograron su pase al clasificación nacional.

El evento definirá a quienes obtendrán su pase a la etapa final de la Olimpiada Nacional, programada para el mes de mayo en Puebla, donde buscarán colocarse entre los mejores del país.

Sumado a esto, el profesor Martín Hernández, director de la Comisión de Arbitraje de la Especialidad, mencionó que la competencia logró reunir el número de participantes, luego de varios años sin convocar a tantos exponentes.

“En esta ocasión se logró convocar a varios competidores, muchos con gran nivel y otros que viven su primera experiencia, de eso se trata la Olimpiada Nacional, de acercarlos a la competencia y brindarles la oportunidad de participar en todos los eventos a los que puedan clasificar”, declaró Martín Hernández.

Asimismo, el director de la comisión destacó que el proceso se desarrolló bajo los lineamientos y reglamentos oficiales que rigen la Federación Mundial y la Federación Nacional, con ello se garantiza transparencia y alto nivel competitivo en cada combate y ejecución técnica.

La Crónica de Hoy 2026