Hallan autobús con maletas pero sin pasajeros en carretera de San Luis Potosí

Hallan autobús encendido y sin pasajeros en carretera de San Luis Potosí

La noche del sábado pasado, automovilistas que circulaban por la carretera federal Ciudad Valles–El Mante, en el tramo conocido como kilómetro 32, reportaron el hallazgo de un autobús de pasajeros en circunstancias que generaron alarma. El vehículo fue hallado con el motor encendido, luces encendidas y pertenencias personales en su interior, pero sin rastro del chofer ni de los pasajeros.

La unidad pertenece a la empresa Transportes Vencedor y cubría la ruta 102, que conecta comunidades de la región de la Huasteca Potosina. Según los reportes preliminares, el autobús estaba detenido en un punto transitado de la carretera y despertó sospechas por encontrarse en ese estado sin ocupantes.

Todo comenzó cuando conductores que pasaban por la zona detectaron un posible incendio y reportaron la situación a los servicios de emergencia. Personal de Protección Civil confirmó que las llamas provenían de un pastizal cercano y no del autobús, por lo que se descartó que el vehículo hubiera sido alcanzado por el fuego.

Sin embargo, la ausencia de personas alrededor y el hecho de que quedaran objetos personales dentro de la unidad incrementaron la preocupación entre quienes dieron aviso a las autoridades. El hallazgo activó protocolos de búsqueda, y elementos de la Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las primeras diligencias.

Ante la falta de información inmediata, surgieron diversos rumores y versiones en medios de comunicación y redes sociales sobre lo que pudo haber ocurrido. Inicialmente se comentó la posibilidad de un secuestro o una privación ilegal de la libertad, debido a que el autobús se encontraba en marcha sin conductor ni pasajeros visibles, lo que generó preocupación entre la población.

Conforme avanzaron las horas y se obtuvieron más datos, otras versiones apuntaron a que no se trató de un hecho de desaparición colectiva. Según algunas hipótesis preliminares, uno de los pasajeros pudo haber adoptado una conducta agresiva durante el trayecto, lo que llevó al chofer y a los demás ocupantes a descender de la unidad por su propia seguridad.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación y continúan con las indagatorias para aclarar lo sucedido. Se han activado patrullajes y puntos de revisión en caminos y brechas cercanas, con el objetivo de localizar a las personas que iban a bordo al momento en que el autobús fue abandonado.

Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente el número de pasajeros que podía llevar la unidad, ni se ha publicado un informe definitivo sobre su paradero o el del conductor. Las autoridades mantienen en reserva los avances de la investigación mientras se recaban evidencias y testimonios que permitan reconstruir los hechos con mayor precisión.

La carretera en la que fue hallado el autobús es una ruta importante de la Huasteca Potosina, utilizada con frecuencia para el transporte de personas y mercancías entre San Luis Potosí y el estado de Tamaulipas. Debido a ello, el suceso llamó la atención de residentes y viajeros que circulan por esa vía con regularidad.

Mientras tanto, la unidad permanece bajo resguardo de las autoridades para preservar posibles indicios y facilitar las labores periciales que permitan esclarecer lo ocurrido en las primeras horas del domingo.