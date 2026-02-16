Mega rodada de bikers como impulsor de turismo en Puebla

Mega Rodada

Junto a contingentes de distintos puntos del país, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, participó en la “Mega Rodada 1,200 Sentimientos Cúbicos” en el municipio de San Pedro Cholula, evento que reunió a 6 mil motociclistas con el objetivo de generar derrama económica y visitantes, ya que es parte de la promoción turística.

“Queremos que Puebla sea la casa de los Bikers y tomen a Puebla como un destino donde se les quiere”, expresó Armenta Mier.

El organizador del evento, Lino Rosales González, manifestó su interés en que la entidad se convierta en la capital del motociclismo, con el propósito de visitar todos los pueblos mágicos y eliminar estereotipos. “Nosotros fomentamos el turismo a través de nuestra motocicleta”, aseguró el funcionario, al indicar que la mega rodada aporta derrama económica en hoteles, restaurantes y todos los servicios.

La mega rodada realizó el recorrido desde la Ciudad de México hasta llegar a la Plaza La Concordia en Puebla, donde fueron recibidos por autoridades, quienes destacaron el impacto positivo, al fomentar la convivencia familiar y la actividad económica local.

