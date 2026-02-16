Megapuente SEP del lunes 16 de febrero: estos son los estados y municipios que no tendrán clases hoy

Suspensión de clases Las Secretarías de Educación de algunos estados anunciaron la suspensión de clases por motivos festivos y brotes de sarampión.

La Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases este lunes 16 y mañana martes 17 de febrero en algunos municipios de México; en ciertos casos, se trata de un evento festivo, mientras que en otros estados se debe al brote y contagio de Sarampión.

¿En qué escuelas se cancelan clases por brote de sarampión?

Una semana atrás, lunes 9 de febrero, Jalisco fue el único estado cuyas clases fueron canceladas para contener la infección epidemiológica, medida que se mantiene activa este inicio de semana.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, la suspensión de clases presenciales se mantendrá en al menos 15 escuelas, seleccionadas por ser planteles donde se presentaron casos de sarampión en sus estudiantes.

Las escuelas donde se continuará la educación básica a distancia, están ubicadas principalmente en los siguientes municipios:

Atotonilco.

Guadalajara.

Tala.

Tepatitlán.

Villa Corona.

Tonalá.

Zapopan.

Tlajomulco.

Tlaquepaque.

La suspensión será de 14 días, habiendo comenzado la semana pasada, con el propósito de frenar el contagio de sarampión en la comunidad estudiantil.

¿En qué estados de México habrá Megapuente este lunes 16 y martes 17 de febrero?

A pesar de que el 16 de febrero no está marcado oficialmente como un día festivo por la Ley Federal del Trabajo, existen estados de la República Méxicana donde la SEP ha anunciado un megapuente por razones de festividad, ya que se encuentran en actividades de Carnaval.

Esta suspensión ha sido implementada por las secretarías de educación de los estados Veracruz y Sinaloa, sitios que se encuentran en plena celebración de sus fiestas tradicionales de Carnaval, atrayendo alta afluencia de turistas y operativos de seguridad urbana que imposibilitan el correcto desarrollo de la rutina escolar en la zona.

En Veracruz, la suspensión de clases este lunes 16 y martes 17 de febrero, se dará únicamente en los siguientes municipios:

Veracruz (Puerto).

Boca del Río.

Medellín de Bravo.Álvarado.

Xalapa.

Por otra parte, en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura anunció que la suspensión de clases aplicará sólo al municipio de Mazatlán, con el objetivo de permitir a la comunidad su participación en el Carnaval Internacional 2026.