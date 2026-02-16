Mineros marchan en Chihuahua para pedir justicia por sus compañeros de Sinaloa

Decenas de trabajadores mineros se reunieron en el centro de la ciudad de Chihuahua para exigir justicia y seguridad tras los hechos ocurridos recientemente en Concordia, Sinaloa. La movilización formó parte de una protesta nacional del gremio minero que se realizó de manera simultánea en varios estados del país.

La marcha en Chihuahua inició poco antes del mediodía en la Glorieta de Pancho Villa, donde representantes del sector minero, familiares y simpatizantes se congregaron bajo el lema “Los mineros estamos de luto”. Con cascos, chalecos y pancartas en mano, caminaron por varias calles principales hasta llegar a la Plaza del Ángel, en el centro de la capital.

La protesta hace referencia a un caso que ha sacudido al gremio minero en México. El pasado 23 de enero, un grupo armado privó de la libertad a 10 trabajadores de una empresa minera en la sierra de Concordia, Sinaloa. Hasta ahora se han localizado cinco de ellos sin vida en fosas clandestinas, y otros cinco continúan desaparecidos, lo que ha generado indignación entre los compañeros y familias de las víctimas.

Los manifestantes exigieron a las autoridades que se investigue y se castigue con rigor lo ocurrido. Muchos repitieron consignas como “Nos faltan 10” y clamaron por una respuesta más clara y eficiente de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

La movilización en Chihuahua fue pacífica. Participantes marcharon con respeto, manteniendo silencio en varios tramos del recorrido y mostrando fotos de sus compañeros ausentes. Algunos portaban cascos con nombres y mensajes de unidad, como símbolo de su profesión y de hermandad.

Esta manifestación no fue aislada. Al mismo tiempo que se realizaba en Chihuahua, otras protestas similares se llevaron a cabo en Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato y otros estados con tradición minera. En estos lugares, trabajadores y sus familias también exigieron justicia, seguridad y mayor apoyo del Gobierno para prevenir que hechos como los de Concordia vuelvan a ocurrir.

En Zacatecas, por ejemplo, más de 500 mineros y simpatizantes salieron a las calles para recordar a las víctimas y exigir medidas de protección reforzadas en las zonas mineras. Las movilizaciones en ese estado también incluyeron mensajes de repudio a la violencia y consignas para que la investigación no quede sin resultados claros.

Para los participantes, la protesta representa más que una marcha: es un llamado de atención a las autoridades federales y estatales para que se garantice la seguridad de quienes trabajan en el campo minero. El sector señala que la actividad minera, una de las más importantes para la economía de varias regiones del país, está siendo afectada por la violencia y la inseguridad, y que ello exige una respuesta integral.