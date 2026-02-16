Primer desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán reune a más de 550 mil personas

Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 cierra su cuarto día de actividades

El primer gran desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, ¡Arriba la Tambora!, se realizó el pasado domingo reuniendo a más de 550 mil personas que admiraron el pasar de 30 impresionantes carros alegóricos en una celebración desbordante de música, tradición e historia a lo largo del paseo costero.

El desfile estuvo encabezado por Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, y Estrella Palacios Domínguez, presidenta de Mazatlán, en representación del gobernador Rubén Rocha Moya.

El desfile inició en el Monumento al Pescador, para recorrer la Avenida Del Mar hasta llegar al parador fotográfico mejor conocido como las Letras de Mazatlán.

Turistas y locales saludaron emocionados a los integrantes de la corte real del Carnaval de Mazatlán 2026: Anahí I, Reina del Carnaval; Mariana I, Reina de los Juegos Florales; Javier I, “El Chiras”, Rey del Carnaval y Eeilen I, Reina Infantil.

En total desfilaron 30 carros alegóricos y 2 marionetas gigantes. Las alegorías fueron creadas por Jorge Osuna, Henry Wilson–Crearte, Kreatos, Jorge González Rodríguez, Ninots (Juan José Boronat y Miguel Ángel Trujillo), Ocean Rodríguez -Artefacto Sets, NICATO (Antonio Rodríguez, José Guzmán, Luis Antonio Ríos y Octavio Higuera).

También participan siete bandas de música (a pie), 22 comparsas, 13 de concurso y 9 de exhibición, con un total de 310 participantes, más la comparsa del DIF con alrededor de 150 personas.

También se hizo presente la Banda Estrellas de Sinaloa, proyecto musical encabezado por Don Germán Lizárraga, figura clave en la historia de la banda y referente indiscutible de identidad y tradición, que fue homenajeado en este Carnaval, por 75 años de trayectoria artística.

Al igual que Banda La Costeña; Los 2 de la S; el cantante Max Peraza; el reconocido compositor Pepe Garza y Poncho Lizárraga, líder de la Banda El Recodo, que desfiló al pie del carro alegórico donde iba su hija Ximena Lizárraga, Reina de la Poesía del Carnaval 2025.

De esta forma la máxima fiesta de Mazatlán cerró su cuarto día de actividades con un concierto de Banda La Costeña en Olas Altas, donde el buen ambiente y diversos géneros musicales han protagonizado las noches de fiesta en esa zona.