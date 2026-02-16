Profepa efectua doble operativo en Yucatán con el fin de inspeccionar la ocupación ilegal de terrenos

En las zonas oriente y poniente de Chelem, en el municipio de Progreso, Yucatán, se llevo a cabo un operativo coordinado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con el fin de de inspeccionar áreas de ecosistema de manglar y ciénega impactadas por la ocupación ilegal de terrenos, el relleno de humedales y la realización de obras sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

También participaron la Guardia Nacional y la Policía Estatal en las acciones que tuvieron como propósito dimensionar la problemática derivada de desarrollos inmobiliarios y viviendas irregulares, así como frenar actividades que afectan la integridad del humedal costero.

El municipio de Progreso se encuentra ubicado en la Zona Crítica Forestal denominada “Costa Norte”, donde existe problemática de cambio de uso de suelo y afectación de humedales, para la instalación de desarrollos inmobiliarios sin autorización.

La Profepa clausuró obras ilegales, desmonte de manglar y lotificación que afectaban una superficie de 18,596 m² el pasado 23 de enero, como parte de diversas visitas de inspección y verificación en la zona.

En esta ocasión, el operativo se realizó el 10 de febrero en el Manglar Chelem 1, y Chelem 2 de manera simultánea, con la participación de 10 elementos de la Guardia Nacional y 13 elementos de la Policía Estatal, así como dos brigadas de la Profepa con 4 inspectores cada una.

Los resultados fueron los siguientes:

Manglar Chelem 1 Dos visitas de inspección: una derivada de una denuncia ambiental por un depósito de desechos urbanos que ocupaba una superficie de 262 m² y la segunda por la ocupación y daño al manglar para la instalación de un taller de fibra de vidrio para lanchas en un área de 400 m².

Asimismo, se realizó una visita de verificación, donde se detectó el retiro de sellos de clausura previamente impuestos y la continuidad de trabajos en un desarrollo inmobiliario que provocó afectación, relleno y modificación de la ciénaga en una superficie de 10,012 m².

Ante ello, se impuso nuevamente la clausura temporal total del sitio, y se aseguraron tres equipos de trabajo: una pipa de agua, una máquina aplanadora y una moto conformadora, los cuales quedaron bajo depositaria y resguardo del responsable del lugar.

Manglar Chelem 2 Se conformaron dos equipos para recorrer las zonas oriente y poniente. Durante el reconocimiento se verificó la existencia de sellos de clausura previamente colocados y se inspeccionaron áreas donde se han registrado trabajos de remoción de vegetación, apertura de caminos, acumulación de escombros y delimitación de terrenos para ganar superficie al humedal.

Con apoyo de un dron, se identificó una zona de 2,986 m², de la que se retiraron estructuras improvisadas (maderas, tubos, cuerdas, plásticos y láminas) para controlar la expansión de nuevas ocupaciones. Asimismo, se desarmaron construcciones rústicas que favorecían el asentamiento irregular.

El operativo abarcó un lote con 4,465 m² de manglar. En el sitio se observaron eventos recientes de desmonte, relleno y construcción de viviendas, así como corrales para actividades pecuarias que afectan severamente el ecosistema.

La zona intervenida corresponde a un humedal, en el que están presentes las cuatro especies de manglar existentes en México (mangle rojo, negro, blanco y botoncillo), además de otras especies de flora nativa listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2025. La alteración de este hábitat provoca, entre otros efectos, el desplazamiento de fauna y la destrucción de nidos y refugios naturales.