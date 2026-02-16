Récord Guinness en Chiapas proyectará al estado como destino turístico en el marco del Mundial Social 2026

Chiapas será sede del Guinness World Record “La imagen más grande de una playera formada por personas” (especial)

El próximo 27 de febrero, Chiapas será sede del evento para romper el Guinness World Record: “La imagen más grande de una playera formada por personas”, iniciativa que convoca a miles de participantes para crear una figura monumental que busca establecer una nueva marca mundial. Así lo informó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

La actividad forma parte de las acciones del Mundial Social rumbo a la Copa del Mundo 2026, que contempla experiencias incluyentes y accesibles capaces de trascender las canchas para convertirse en plataformas de impacto social, además de promover la cultura y el posicionamiento turístico del país.

“Este Récord Guinness es uno de los tres que tendremos con miras al Mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos pidió impulsar acciones que aprovechen esta gran ventana de promoción turística que tendrá México en 2026”, subrayó.

Asimismo, explicó que, junto con la aplicación Conoce México y la estrategia Fiestas de México, este tipo de récords buscan posicionar a las entidades en el panorama internacional, fortaleciendo la identidad nacional y motivando a los visitantes a recorrer distintas partes del país antes, durante y después del Mundial.

Por su parte, el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, refrendó al turismo como una palanca de desarrollo social que integra a comunidades, ejidos y pueblos, e invitó a formar parte o atestiguar este momento histórico.

“Para nosotros, hablar de turismo es hablar de desarrollo social. Nuestra aspiración es convertirnos en el destino más importante de México en el segmento de naturaleza, y hacia allá está enfocada nuestra estrategia. Chiapas es un estado seguro y los vamos a recibir como en casa”, expresó.

Además, destacó que la entidad vive un momento turístico relevante, con 4.5 millones de visitantes solo en 2025, especialmente en el sector de ecoturismo, y adelantó que se trabaja para concretar el primer vuelo internacional directo desde el estado, fortaleciendo su conectividad de cara al Mundial.