Refugio de “El Bukanas”: aseguran inmueble con armas y drogas en Chignahuapan

Cateo en Chignahuapan deja arsenal y droga en presunto refugio de “El Bukanas”

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales de Puebla llevó al aseguramiento de un inmueble en la comunidad de El Paredón, en Chignahuapan, donde autoridades localizaron un arsenal, explosivos y aparente droga, el cateo se realizó tras el seguimiento a una denuncia anónima que advertía sobre la presencia de personas armadas y posibles actividades delictivas en la zona.

Se encontraron un arsenal de armas y varios kilos de drogas en el presunto refugio de “El Bukanas”

De acuerdo con información oficial, en el interior del domicilio se encontraron 12 armas largas, dos lanzagranadas, dos granadas, cargadores abastecidos, un chaleco antibala, aproximadamente un kilo y medio de una sustancia con características similares al cristal, así como un vehículo. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Las indagatorias apuntan a que el inmueble presuntamente era utilizado como refugio por Roberto N., conocido como “El Bukanas”, identificado por las autoridades como un generador de violencia, vinculado con delitos contra la salud, robo de hidrocarburos y homicidio. Durante la intervención, el presunto líder criminal no fue localizado, por lo que se presume que logró escapar minutos antes de que las fuerzas de seguridad ingresaran al lugar.

Tras el cateo, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales, mientras continúan las indagatorias para determinar responsabilidades y ampliar las líneas de investigación. El Gobierno del Estado de Puebla reiteró que mantiene acciones firmes contra los delitos de alto impacto, refuerza la coordinación interinstitucional y llama a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Puebla y la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes actuaron en coordinación tras labores de inteligencia.

¿Quién es Roberto alias El Bukanas?

Roberto de los Santos, alias “El Bukanas”, es señalado como uno de los principales líderes del llamado Triángulo Rojo, una región integrada por municipios como Tepeaca, Acatzingo, Quecholac y Palmar de Bravo, históricamente marcada por el robo de combustible. Entre 2012 y 2017, durante el periodo de mayor auge del huachicol en Puebla, habría coordinado la extracción ilegal de hidrocarburos en esa zona.

A “El Bukanas” también se le atribuyen delitos como extorsión, narcotráfico y homicidios, incluidos ataques contra autoridades.

Entre los señalamientos más graves figura su presunta participación en el asesinato de tres agentes investigadores en Puebla, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las corporaciones de seguridad.