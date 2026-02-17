Activan operativo de búsqueda por fuga de reo del penal de Cholula

Se fuga Ernesto N del penal de San Pedro Cholula Autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo para dar con el paradero de un interno del Cesero acusado de robo agravado y portación de instrumento prohibido

La fuga de un interno del Centro Penitenciario de San Pedro Cholula, estado de Puebla, encendió las alertas de seguridad para dar con su paradero; se trata de Ernesto N., de 48 años, quien se encontraba recluido por los delitos de robo agravado y portación de instrumento prohibido, confirmaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, personal de seguridad y custodia del penal municipal detectó la ausencia del reo durante un dispositivo de supervisión. Al confirmar que ya no se encontraba en el centro penitenciario, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y localización.

Seguridad de Puebla activa operativo de búsqueda contra Ernesto N.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, brinda apoyo jurídico y operativo a las autoridades municipales responsables del penal. Como parte de las acciones, se desplegaron operativos de búsqueda en puntos estratégicos, así como la revisión de accesos y salidas del municipio y zonas aledañas.

El operativo incluye la movilización de elementos de distintas corporaciones, en coordinación con instancias de los tres niveles de gobierno, además del intercambio de información estratégica para dar con el paradero del interno evadido. La vigilancia se reforzó tanto en San Pedro Cholula como en municipios cercanos.

La SSP reiteró su respaldo total al municipio y aseguró que se mantiene sumada a las labores operativas para lograr la pronta recaptura de Ernesto N. Las autoridades señalaron que las acciones continuarán hasta localizar al interno y esclarecer cómo se dio la evasión del penal ubicado en pleno Centro Histórico de este Pueblo Mágico.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el lugar exacto hacia donde pudo haberse dirigido el reo tras su fuga.