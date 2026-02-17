Autoridades supervisan terreno para la construcción de una nueva preparatoria en Sinaloa

La Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Himelda Félix Niebla, y el alcalde de Lomas de San Isidro, Juan de Dios Gámez Mendívil, este lunes supervisaron el terreno donde planean construir un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) en el fraccionamiento Valle de Encino.

El predio mide 7 mil 500 metros cuadrados, el cual es propiedad del Ayuntamiento y destinado a equipamiento urbano, fue valorado técnicamente para confirmar su viabilidad en materia de servicios, ubicación y dimensiones, ya que tienen el objetivo de acercar la educación media superior a una de las zonas de mayor crecimiento poblacional en la ciudad.

De acuerdo con los datos de las autoridades, los jóvenes de sectores como Valle de Encino, Lomas de San Isidro y Alturas del Sur, los estudiantes deben trasladarse a zonas lejanas para continuar con sus estudios.

“Estamos hablando de distancias de cinco o seis kilómetros para que los jóvenes de toda esta zona, todo el sector de Lomas de San Isidro, Valle de Encino, que es una zona muy poblada, pues tengan la posibilidad de tener el acceso a un plantel educativo de estas capacidades y alcances, pues aquí dentro de su zona”, declaró Dios Gámez.

Felix Niebla destacó que el proyecto de la preparatoria ya está contemplado dentro de la estrategia de ampliación de cobertura educativa en el estado.

La funcionaria detalló que, una vez formalizada la donación del terreno por parte del Ayuntamiento, se notificará a la Federación para iniciar el proceso de inversión y construcción a través del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa (ISIFE).