Concluye entrega del programa “Nuestro Tianguis” con apoyo a 1 200 comerciantes en Sinaloa

Con la finalidad de fortalecer el comercio popular y fomentar el autoempleo, el Gobierno del Estado de Sinaloa concluyó la segunda etapa del programa “Nuestro Tianguis”, en la que se benefició a 1 200 tianguistas de 11 municipios de la entidad, con la entrega de equipo y capacitación para mejorar sus espacios de venta.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya, contempla un conjunto de acciones orientadas a consolidar el desarrollo económico local y ofrecer herramientas que permitan a los pequeños comerciantes mejorar sus condiciones laborales y comerciales.

Durante esta segunda edición, los beneficiarios recibieron 3 600 equipos conformados por carpas con lona impermeable, tablones de 1.80 metros y sillas plegables, lo cual les permitirá ofrecer un servicio más cómodo, organizado y competitivo en los tianguis donde operan.

Los municipios incluidos en esta etapa fueron Salvador Alvarado, Mazatlán, Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix, Navolato, Juan José Ríos, Culiacán, Escuinapa y Mocorito, donde comerciantes de cada región aprovecharon el apoyo y se sumaron a la política pública estatal diseñada para impulsar la economía popular.

El programa “Nuestro Tianguis” se puso en marcha en 2023, bajo la administración estatal actual, como una estrategia para apoyar de manera directa a los comerciantes que dependen de los tianguis tradicionales. En su primera etapa, la iniciativa llegó a 5 municipios y benefició a 1 700 tianguistas con una inversión de más de 5 millones de pesos.

Para la segunda fase, la ampliación territorial permitió que más comunidades fueran incluidas y que sus comerciantes accedieran a herramientas que facilitan la operación de sus negocios, especialmente en un contexto de retos económicos y competencia comercial.

Además del equipamiento, el programa contempla un esquema de capacitación y talleres de fortalecimiento productivo, en los que los participantes reciben acompañamiento técnico y orientación en temas como estrategias de venta, atención al cliente, desarrollo personal y liderazgo familiar. Estas actividades buscan no sólo impulsar la actividad comercial, sino también elevar las capacidades empresariales de quienes forman parte de los tianguis.

Las autoridades estatales resaltaron que este tipo de acciones no sólo contribuye al desarrollo económico de los municipios, sino que también promueve la generación de empleo digno y la consolidación del bienestar de las familias sinaloenses.

Se anticipa que para la siguiente fase del programa en 2026, se planea ampliar aún más el número de beneficiarios, con el objetivo de seguir impactando de manera positiva a otros sectores del comercio popular en la entidad.

Con la conclusión de esta etapa de “Nuestro Tianguis”, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de acompañar al sector productivo local y de fomentar políticas públicas que fortalezcan el tejido económico y social de los municipios de Sinaloa.