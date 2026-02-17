Gobierno de Guanajuato refrenda su respaldo al Noreste del estado con más obras, servicios y cercanía

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizó una gira de trabajo por los municipios de Xichú y Victoria, donde reafirmó el respaldo del llamado Gobierno de la Gente con más obras, servicios y acciones en beneficio de las familias del noreste del estado.

La jornada inició en Xichú con la Caravana de Servicios CONMIGOBERNADORA, un programa que acerca trámites y apoyos directamente a la población. En el evento participaron 12 dependencias estatales que ofrecieron más de 60 trámites y servicios.

“Estas caravanas nos permiten acercarnos a ustedes y traerles a sus municipios los trámites que requieren”, expresó la mandataria estatal ante habitantes de la región.

Entre los servicios más solicitados estuvieron la expedición de actas de nacimiento, matrimonio y defunción; vacunación y acciones preventivas de salud; detección de enfermedades cardiometabólicas; orientación sobre la Tarjeta Rosa; asesoría jurídica y psicológica para mujeres; renovación de licencias; programas de reinserción escolar; atención a migrantes; asesoría fiscal y consultas odontológicas.

Posteriormente, la Gobernadora entregó el nuevo Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA) de Xichú, una obra que beneficiará directamente a 12 mil personas de 10 comunidades de la Sierra Gorda.

La construcción del CESSA representó una inversión de 86.2 millones de pesos en infraestructura, además de 12.8 millones de pesos en equipamiento médico. Esta nueva unidad sustituye al antiguo Centro de Salud y ofrece atención integral las 24 horas.

En la planta baja se ubican las áreas de urgencias y hospitalización básica, que incluyen cuarto de choque, curaciones, hidratación, observación con camas para adultos y menores, recuperación, Rayos X y central de esterilización. En la planta alta se encuentran consultorios de medicina general, telemedicina, odontología, psicología, nutrición, área de inmunizaciones, farmacia y espacios administrativos.

Durante la visita, la Gobernadora se comprometió a entregar una ambulancia y un vehículo para apoyar en traslados de pacientes.

Más tarde, Libia Dennise encabezó la entrega de la Calle Principal de la comunidad Rosa de Castilla, en Xichú. La obra consistió en pavimentación con empedrado y huella de concreto en una longitud de 75 metros, con una inversión de un millón de pesos a través del programa Embelleciendo Mi Colonia.

La gira continuó en el municipio de Victoria, donde se llevó a cabo el arranque estatal de la Semana de la Conmemoración de la Lengua Materna. La Gobernadora destacó la importancia de proteger y revitalizar las lenguas indígenas, y anunció que durante la semana se realizarán talleres, actividades culturales y muestras lingüísticas en los 13 municipios con presencia indígena.

También se impulsará el Concurso Estatal Infantil de Cuento en Lengua Indígena “Guardianes de la Palabra y la Historia”, dirigido a estudiantes de primaria.

La Secretaría de Educación informó que actualmente 51 docentes enseñan lenguas como Hñöhñö, Purépecha, Mixteco y Úza’ a más de 8 mil estudiantes en 45 escuelas.

Durante la gira, la mandataria también entregó el techado del Jardín de Niños Gabriela Mistral y la pavimentación de la Calle 16 de Septiembre en Victoria, donde se invirtieron más de 4 millones de pesos, incluyendo la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente reiteró su compromiso de fortalecer la infraestructura, los servicios de salud y la identidad cultural en el noreste de Guanajuato.