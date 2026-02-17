Encuentran túnel con tomas para el huachicol en Tepetitlán, Hidalgo

En un inmueble ubicado en Tepetitlán, en el estado de Hidalgo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), reportó el hallazgo de un túnel utilizado para extrael hidrocarburos de manera ilegal.

La localización de la toma clandestina se ubicó al realizar una orden de cateo a predio ubicado en la localidad de Sayula donde se encontraron narcoticos.

Al inspeccionar el inmueble se localizó una infraestructura que simulaba la entrada de una fosa séptica, que en realidad era untúnel de aproximadamente 22 metros de largo y 1.70 metros de alto.

En el lugar se encontraron dos tomas conectadas directamente a un ductos de Pemex. En el operativo no se informó sobre la detención de sujetos ligados al túnel o a los narcoticos encontrados.

Las acciones de investigación estuvieron a cargo de Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en colaboración de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El predio quedó bajo resguardo y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

En la entidad ya había sido asegurado un túnel en 2023 en Cuautepec en el que recuperaron 38 mil litros de hidrocarburo producto del “huachicol“, además de que localizaron dos tomas clandestinas, donde los elementos de seguridad encontraron un altar. En esta operación fueron detenidas 10 personas implicadas en el robo de combustible.