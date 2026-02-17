Gobernador de Sinaloa inaugura escuela secundaria con inversión superior a los 75.6 MDP

Como parte de la premisa de que la mejor invesión para el futuro de la sociedad es la educación, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró la escuela Secundaria Técnica #101 en el sector Valle Alto, de la capital, un centro de estudio digno y moderno de gran impacto social.

La construcción de este plantel forma parte del Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social, en el cual se invirtieron más de 75.6 MDP, contando con 18 aulas, talleres, comedor, taller de cómputo, biblioteca, cafetería, cancha de usos múltiples con pasto sintético, laboratorios, barda perimetral, plaza cívica con techumbre y oficinas administrativas, para la atención de 720 estudiantes, quedando pendiente la segunda etapa de construcción, correspondiente al estacionamiento.

Durante el evento, resaltó que desde la administración federal y estatal se realizan diferentes programas de apoyo integral para que los jóvenes continúen con sus estudios, señalando la beca Rita Cetina y el programa estatal de útiles y uniformes escolares como bases que garantizan más oportunidades en la educación pública con igualdad de oportunidades para todas y todos.

De igual forma, dio a conocer que actualmente se busca un terreno para la construcción de la scuela secundaria en el sector Alturas del Sur, así como se iniciará la construcción de un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) en el sector Lomas de San Isidro y la Universidad Rosario Castellanos.

Y en atención a las niñas y niños estudiantes de la zona, se comprometió a resolver necesidades de infraestructura y otras necesidades de las escuelas primarias Independencia, Nissan #25, Emilio Zavala y Bertha Limón Salazar.

El alcalde, Juan de Dios Gámez, recalcó que el municipio es un gran aliado de la educación, por ello, en conjunto con el Gobernador Rocha, han realizado importantes inversiones en materia educativa rehabilitando planteles de Culiacán, construyendo espacios deportivos, además ha donado terrenos para la construcción de nuevos centros educativos. Afirmando que, en conjunto con el estado, la sociedad y el magisterio se está construyendo un Culiacán en bienestar y prosperidad.

Por su parte la secretaria de Educación estatal, Gloria Himelda Félix, señaló que, invertir en educación y cultura a través de este nuevo espacio educativo es una herramienta más para fortalecer a la sociedad y el desarrollo de los jóvenes, acorde a los estándares educativos actuales para que estén mejor preparados para el futuro. También recalcó que la nueva institución cuenta con capacidad suficiente para recibir una amplia matrícula estudiantil de la zona de Valle Alto, evitando traslados largos a otras instituciones educativas.

Acompañaron al gobernador Rocha, Joaquín Landeros, secretario de Administración y Finanzas, Teresa Guerra, presidenta de la JUCOPO; los diputados Rodolfo Valenzuela y Manuel Guerrero; Hugo Echave Meneses, director de ISIFE; Genaro Torrecillas y Ricardo Madrid, secretarios del SNTE 27 y 53, respectivamente, Irma Nydia Gasca, presidenta del DIF municipal; Miguel Ángel Valenzuela, director del plantel; así como alumnos y alumnas beneficiadas, personal docente y administrativo y padres de familia.