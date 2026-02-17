Gobierno de Puebla invierte 24 millones en colector pluvial y drenaje en Zacatlán

Con una inversión cercana a los 24 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Puebla supervisó los trabajos de ampliación del colector pluvial y de la red de drenaje sanitario en el municipio de Zacatlán, obra que beneficiará a más de 17 mil habitantes de la comunidad de Jicolapa y de la cabecera municipal.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, acompañado de la presidenta municipal Beatriz Sánchez Galindo, recorrió la zona donde se desarrollan los trabajos y destacó que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia integral para el cuidado del agua y del medio ambiente.

Del monto total de inversión, el 67 por ciento corresponde al Gobierno del Estado y el 33 por ciento al Ayuntamiento, como parte de un esquema de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Durante su mensaje, el mandatario estatal subrayó la importancia de replicar en toda la entidad el Plan Hídrico Nacional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Señaló que el objetivo es fortalecer las acciones de saneamiento y garantizar el uso responsable del agua en Puebla.

Armenta Mier recordó que gracias al Plan Hídrico Nacional y al trabajo conjunto entre el gobierno federal, estatal y municipal, se ha logrado avanzar en el saneamiento de 30 kilómetros de los 109 que conforman el Río Atoyac, uno de los afluentes más importantes del estado.

Por su parte, la directora general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), Rebeca Bañuelos Guadarrama, explicó que una de las acciones principales de esta obra es la separación del colector pluvial y la red de drenaje sanitario.

Detalló que esta medida permitirá evitar que las aguas de lluvia se mezclen con las aguas residuales de las viviendas, lo que reduce el riesgo de contaminación en el río y mejora el funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Asimismo, indicó que la ampliación de la red de drenaje sanitario permitirá conducir adecuadamente las aguas residuales hacia la planta de tratamiento “La Barranca”, disminuyendo así la contaminación ambiental.

En cuanto al colector pluvial, explicó que su construcción ayudará a prevenir futuras inundaciones en la zona, ya que permitirá un mejor desalojo del agua de lluvia durante la temporada de precipitaciones.

Las autoridades coincidieron en que este tipo de obras no solo impactan en la infraestructura urbana, sino también en la salud pública y en la protección del entorno natural.

El gobernador reconoció el trabajo de la presidenta municipal en materia ambiental y reiteró que el Gobierno del Estado continuará impulsando proyectos que fortalezcan el saneamiento y el manejo adecuado del agua.

El Gobierno de Puebla busca mejorar la calidad de vida de las familias de Zacatlán y avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Hídrico Nacional en beneficio del medio ambiente y de las futuras generaciones.