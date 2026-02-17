Licencias permanentes se expedirán en Sinaloa a partir de marzo: Rocha Moya

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se contempla que a partir del mes de marzo iniciará la expedición de la Licencia de Manejo Permanente para automovilistas y motociclistas particulares.

Rocha Moya explicó que el trámite se realizará por periodos aún pendientes por definir, reiterando que además de reducir costos para la población, disminuirá la carga laboral al agilizar los trámites en las oficinas gubernamentales e impulsar la modernización de la administración pública en materia de movilidad.

La Crónica de Hoy 2026