Puebla exporta 38 toneladas de productos marca “Cinco de Mayo” a Estados Unidos

El estado de Puebla realizó el envío de 38 toneladas de productos con el sello “Cinco de Mayo” hacia Estados Unidos, específicamente a los estados de Nueva York y Nueva Jersey, en lo que representa un paso importante para fortalecer la presencia de productos poblanos en el mercado internacional.

El acto fue encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, donde destacó que después de trabajar en dar valor agregado a la producción local, ahora el objetivo es consolidar su venta y posicionamiento en el extranjero.

Acompañado por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, el mandatario estatal señaló que la administración poblana trabaja de manera organizada para impulsar la marca “Puebla Cinco de Mayo”, la cual busca respaldar a productores locales y generar una mayor distribución de la riqueza en el estado.

Armenta Mier explicó que este proyecto tiene una visión que prioriza el desarrollo interno, es decir, fortalecer primero la producción local para después abrir nuevos mercados. Añadió que esta estrategia está alineada con la política de prosperidad compartida que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de que los beneficios económicos lleguen a más familias poblanas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que el embarque está conformado por productos de 14 marcas provenientes de 12 municipios del estado, todos bajo el sello Puebla Cinco de Mayo. Destacó que los artículos cumplen con los estándares de calidad e inocuidad requeridos tanto en México como en Estados Unidos, lo que permitió concretar su exportación.

El funcionario explicó que para poder ingresar al mercado estadounidense, los productos tuvieron que cumplir con normas nacionales e internacionales, lo que garantiza que cuentan con certificaciones y procesos adecuados para su comercialización en el extranjero.

Además, subrayó que este logro es resultado del trabajo coordinado con el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, ya que la comunidad migrante en Estados Unidos ha sido clave para abrir oportunidades comerciales. Señaló que los poblanos que viven en ese país no solo envían remesas a sus familias, sino que también ayudan a construir redes de negocio y a promover los productos del estado.

En el evento también participó el empresario migrante poblano Arturo Cruz, quien reconoció el impulso del gobierno estatal para apoyar a la comunidad en la Unión Americana. Destacó que estas acciones abren nuevas oportunidades para que los paisanos puedan comercializar productos hechos en Puebla y fortalecer su identidad cultural en el extranjero.

El envío de estas 38 toneladas marca el inicio de una nueva etapa para la marca “Cinco de Mayo”, que busca posicionarse como un referente de calidad y tradición poblana en Estados Unidos. Autoridades estatales señalaron que este es solo el primer cargamento y que se espera ampliar la presencia de más productos y municipios en futuros embarques.

Con esta estrategia, el gobierno de Puebla busca fortalecer la economía local, generar mayor derrama económica y abrir nuevas rutas comerciales para que los productos poblanos lleguen a más mercados internacionales.