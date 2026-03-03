Alejandro Armenta invita a ambientalistas a sumarse al cuidado de los bosques poblanos

Invita Armenta Mier a ambientalistas a sumarse al cuidado de los bosques poblanos

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, invitó a ambientalistas y a la ciudadanía en general a sumarse a las acciones de protección y cuidado de los bosques en la entidad, al asegurar que su administración mantiene un firme compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.

El mandatario estatal recordó que su trayectoria en materia ambiental incluye 11 iniciativas de protección al medio ambiente presentadas durante su periodo como senador de la República, entre 2018 y 2023, además de décadas de trabajo en reforestación y creación de viveros.

Armenta Mier señaló que las puertas del Gobierno del Estado están abiertas para quienes deseen participar en las acciones de conservación, y reiteró que la defensa del medio ambiente es una convicción personal y un eje central de su administración. En este sentido, destacó programas como el rescate del Lago de Valsequillo, el proyecto FERTIPUE y el Plan Hídrico para la recuperación del río Atoyac, los cuales se desarrollan en coordinación con el Gobierno de México.

En relación con el proyecto del sistema de movilidad por cable en Puebla, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, desmintió que esta obra implique un ecocidio o una tala masiva de árboles, como se ha difundido en redes sociales. Aseguró que dichas versiones forman parte de una campaña de desinformación impulsada por grupos de derecha a través de WhatsApp y otras plataformas digitales.

García Parra subrayó que el gobierno estatal respeta el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a defender el medio ambiente; sin embargo, advirtió que existe una “fábrica de mentiras” que busca generar alarma con fines políticos.

El funcionario destacó que en 2026 se destinarán más de 300 millones de pesos a proyectos ambientales, cifra que calificó como histórica para el estado. Además, señaló que el Sistema de Movilidad por Cable contempla medidas responsables con el entorno, como la siembra de más de 2 mil 200 árboles durante un fin de semana en el Centro Integral de Servicios (CIS) y el Parque Ecológico, como parte de un total de 10 mil árboles que integran el proyecto del Bosque Urbano.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Mayra Lizeth Orellana Caballero, informó que Puebla se convirtió en el primer estado del país en implementar laboratorios de micropropagación para tejidos vegetales dentro de la Red Estatal de Sistemas Tecnificados Productivos.

Explicó que, mediante procesos de selección genética, ciencia aplicada y bancos de germoplasma, se impulsarán acciones de reforestación y la creación de huertas frutales tecnificadas en los 217 municipios del estado. Estas acciones, dijo, buscan no solo el rescate ambiental, sino también fortalecer la seguridad alimentaria en sectores vulnerables.

EL Gobierno de Puebla, a través de la coordinación institucional, la apertura del diálogo y la responsabilidad compartida, promueve y fortalece las áreas verdes del estado.