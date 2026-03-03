Puebla instala Comité para la eliminación del gusano barrenador de ganado

Con el objetivo de coordinar acciones interinstitucionales de prevención y control, en la ciudad de Puebla se instalo el Comité Estatal para el Fortalecimiento de la Estrategia frente al Gusano Barrenador del Ganado (GBG). Esta plaga representa un riesgo sanitario, productivo y económico para el sector pecuario en la entidad.

Esta estrategia esta encabezada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Bienestar, a través del Programa Sembrando Vida y autoridades estatales y federales.

Como parte de la estrategia que presento la Senasica para el control de esta plaga, destacan los módulos técnicos sobre identificación de miasis, métodos de trampeo, supresión de moscas, toma de muestras y mecanismos de reporte.

El objetivo es reforzar los métodos de control en los 217 municipios para ampliar la capacidad de contención y eliminación.

Actualmente estos Comités Estatales ya se han implementado en otros estado de la república, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y ahora Puebla.

El gobierno de México prevé que más entidades se sumen para fortalecer la respuesta coordinada en todo el país y de este modo reducir el número de casos para proteger la producción ganadera y fortalecer la economía rural.