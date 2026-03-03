Quintana Roo primer estado a nivel nacional en firmar el Convenio de Coordinación en Asuntos Religiosos para la libertad religiosa y la cultura de paz

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo

Desde las instalaciones del C5 en Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la Firma del Convenio de Coordinación en Materia de Asuntos Religiosos entre la Secretaría de Gobernación de México y el Gobierno del Estado, primero en el país que se suscribe en territorio, con el objetivo de fortalecer la promoción y garantía del derecho a la libertad religiosa, con la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena Molina.

Acompañada de autoridades federales, entre ellas la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Reconstrucción del Tejido Social de la SEGOB México, Clara Luz Flores Carrales, la Gobernadora subrayó que este acuerdo consolida una coordinación permanente con las comunidades religiosas como aliadas en la construcción de paz, cohesión social y prevención de la violencia.

“Y lo que hacemos aquí el día de hoy es una gran satisfacción porque nos reúne la convicción de esta libertad de creer, de pensar, de vivir la espiritualidad desde la conciencia y el corazón en un derecho humano”, expresó la titular del Ejecutivo, al destacar que en Quintana Roo se respeta la diversidad de creencias y expresiones espirituales como parte de su identidad.

Clara Luz expresó que esta firma es un momento histórico no solo para Quintana Roo, sino para el país, porque es la primera vez que en territorio se firma este documento.

El convenio actualiza el marco de colaboración que permanecía sin modificaciones desde 2005, adaptándolo al contexto actual de derechos humanos. La Gobernadora explicó que este instrumento brindará reglas claras, certeza jurídica y acompañamiento institucional a las asociaciones religiosas en procesos de registro, regularización y capacitación en derechos humanos.

Durante el evento se entregaron 34 expedientes integrados para su proceso de constitución, provenientes de distintos municipios, como parte de la meta de acompañar la creación de 100 nuevas asociaciones religiosas durante la presente administración.

Finalmente, la Gobernadora reiteró que esta alianza reconoce a las comunidades religiosas como actores relevantes en el territorio, al acompañar a familias, promover valores y contribuir al fortalecimiento del tejido social, en un estado caracterizado por su pluralidad cultural y espiritual.

La subsecretaria Rocío Bárcena expresó que con la firma de este convenio se contribuirá a la felicidad de las personas, del ser humano. “No es una cuestión religiosa, es una cuestión humana, ética. Nosotros estamos en el marco del humanismo mexicano, todo lo que hacemos de nuestros programas de bienestar, todas nuestras acciones, es con el fin de llegar hasta el último rincón y decir: tú también estás siendo feliz, de alzar a un niño, de abrazarlo. Esos son los abrazos que queremos dar”, dijo.

Previamente, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, explicó que el instrumento jurídico firmado es una actualización del Convenio de Coordinación suscrito en 2005 y que establecía acciones conjuntas orientadas a la promoción de la tolerancia religiosa, la cultura de paz y el respeto a la diversidad de creencias en la entidad.

Resaltó que Quintana Roo se destaca como estado promotor de derechos humanos, tal como se demuestra con la puesta en marcha de programas específicos de acompañamiento como parte del proceso de obtención del registro constitutivo de las asociaciones religiosas.

Participaron en esta firma Santiago Seguí Amortegui, titular de la Unidad de Mesas de Paz de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México; Eric Antonio Liévano Carpio, presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Quintana Roo; Ana Paty Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez; Omega Istar Ponce Palomeque, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo; Cristian Pérez Tejada, coordinador estatal para la Construcción de Paz en Quintana Roo, así como representantes de Benito Juárez, Cozumel, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.

