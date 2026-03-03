Regresa el sarampión a Zacatecas: autoridades confirman primer caso importado en 2026

Zacatecas enfrenta el regreso del sarampión tras confirmarse el primer caso de esta enfermedad viral en lo que va del año, informó la Secretaría de Salud estatal. El caso fue detectado en un paciente que presentó síntomas pocos días después de llegar al estado, lo que lleva a las autoridades a considerarlo importado, es decir, contraído fuera de la entidad antes de su llegada.

Según el reporte oficial, la persona afectada acudió oportunamente a recibir atención médica al desarrollar los síntomas característicos del sarampión, como fiebre, erupciones cutáneas y malestar general, lo que permitió su diagnóstico en el tiempo adecuado. Las autoridades sanitarias locales mantienen vigilancia estrecha sobre posibles contactos del caso confirmado con el objetivo de cortar cadenas de transmisión.

El secretario de Salud de Zacatecas advirtió que este caso se da en el contexto de un repunte regional de la enfermedad, particularmente en estados como Guerrero, donde las autoridades han reportado un incremento de contagios y que podría estar relacionado con movimiento de personas jornaleras. Por ello, señaló que se presta especial atención a quienes llegan desde otras entidades con mayores tasas de infección.

El retorno del sarampión, una enfermedad que en años recientes se consideraba controlada, ocurre en medio de un brote que ha sido detectado en diversas partes de México desde 2025. Este brote ha generado preocupación nacional debido a su rápida expansión: en entidades como Jalisco se han reportado miles de casos confirmados, y en todo el país las cifras acumuladas superan los 11 000 contagios, con varias decenas de defunciones registradas.

La propagación del sarampión está relacionada con la presencia de grupos de población sin esquema de vacunación completo, especialmente en menores de edad y adultos jóvenes, lo que ha favorecido la transmisión del virus en comunidades vulnerables. Las autoridades sanitarias han destacado que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y la medida más eficaz para prevenir complicaciones graves, particularmente en niños pequeños.

En respuesta al aumento de casos, el Gobierno de México ha intensificado la campaña nacional de vacunación. Hasta finales de febrero de 2026 se habían aplicado más de 21 millones de dosis contra el sarampión, dirigidas principalmente a niñas y niños entre seis meses y 12 años, así como a personas de 13 a 49 años que no cuentan con un esquema completo de vacunación.

Las autoridades de salud en Zacatecas hacen un llamado a la población para que revisen su Cartilla Nacional de Salud y acudan a los centros de vacunación disponibles para completar o iniciar su esquema de inmunización. Además, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica en zonas de mayor afluencia, como campos agrícolas y comunidades con alta movilidad, con el fin de detectar a tiempo nuevos casos y evitar brotes locales.

El sarampión es altamente contagioso y puede causar complicaciones severas, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Por ello, las autoridades reiteran la importancia de la prevención mediante vacunación, así como la adopción de medidas básicas de higiene y atención médica inmediata ante cualquier síntoma sospechoso.

Con la confirmación de este primer caso en Zacatecas, la Secretaría de Salud estatal reforzará las acciones de vigilancia y promoción de la vacunación, con el objetivo de proteger a la población y evitar un brote mayor en la entidad.