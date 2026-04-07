Baja California se posiciona como referente nacional en inversión en infraestructura

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La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que el estado vive una etapa histórica de crecimiento impulsada por una inversión sin precedentes en obra pública, con una proyección de más de 50 mil millones de pesos destinados a infraestructura durante su administración.

Durante la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Baja California, la mandataria destacó que esta inversión ha permitido el desarrollo de proyectos estratégicos como el Viaducto Elevado en Tijuana y el Distribuidor Vial Lázaro Cárdenas en Mexicali, que transforman la movilidad, la logística y la competitividad del estado.

Ávila Olmeda subrayó que el fortalecimiento de las finanzas públicas ha sido clave para dirigir recursos a obras prioritarias sin depender únicamente de la federación, lo que genera beneficios directos en la vida diaria de la población. “Cada peso invertido en infraestructura detona empleos, fortalece cadenas de valor y beneficia sectores como transporte, comercio y servicios”, señaló.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración de mantener reglas claras, transparencia y condiciones de competencia equitativa para seguir atrayendo inversión y consolidar la colaboración con el sector de la construcción.

En el evento, el presidente nacional de la CMIC, Luis Méndez Jaled, reconoció el dinamismo y vocación productiva de Baja California, destacando su papel estratégico en el Plan México, que busca ampliar la capacidad productiva e integrar la proveeduría nacional con infraestructura de alto impacto.