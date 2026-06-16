Tamaulipas busca fortalecer lazos de inversión y cooperación con España

Reunión Tamaulipas-España

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, en el marco del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Esta reunión tiene el objetivo principal de fortalecer los lazos de cooperación económica, comercial y tecnológica entre Tamaulipas y España.

La funcionaria destacó las oportunidades de colaboración en sectores estratégicos como el agroindustrial y agroalimentario, así como en materia de innovación, transferencia tecnológica, gestión del agua, economía circular, entre otras.

También se demostró interés para promover vínculos de cooperación e inversión en los clústeres automotriz y de tecnologías de la información, que se han convertido en áreas clave para el desarrollo industrial y la competitividad económica de Tamaulipas.

Para Tamaulipas, España representa un aliado estratégico que fortalece el intercambio de conocimientos, impulsa proyectos y amplia las oportunidades de cooperación entre organismos empresariales, instituciones académicas y centros de investigación de ambas regiones.

Gracias a esta reunión se acordó la construcción de una agenda conjunta para promover inversiones y colaboraciones entre ambos gobiernos, así como dar seguimiento a los temas abordados durante una próxima visita del Embajador de España a la entidad.

En la reunión participaron la subsecretaria de Inversión, Anabell Flores Garza, el subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior, Luis Armando Cantú, el director general de Planeación, Víctor Landa Ríos y la representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Iris Franciolli.

Estas acciones forman parte de la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, para impulsar un desarrollo económico que genere bienestar para Tamaulipas.