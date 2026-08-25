Reemplacamiento EDOMEX 2026: fecha límite, multas, requisitos y quiénes deben hacer el trámite

Reemplacamiento EDOMEX La fecha límite para realizar el trámite está a menos de una semana. (cuartoscuro)

Si vives en el Estado de México, tu fecha límite para cambiar las placas de tu vehículo está por llegar. Descubre cuándo es y cuáles son las sanciones al no realizar el trámite.

EDOMEX: ¿Hasta cuándo puedo reemplacar mi auto?

Durante el programa de canje de placas este 2026 en el Estado de México, más de 550 mil usuarios con placas de 2021, 2020 o incluso años anteriores han cumplido con el trámite. Sin embargo, se estima que todavía quedan alrededor de 150 mil personas que no han realizado el proceso.

El próximo 31 de agosto es la fecha límite para reemplacar tu vehículo. El trámite se puede realizar en un módulo de atención o a través del Portal de Servicios al Contribuyente (https://pagosytramites.edomex.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp), en el cual también puedes consultar la vigencia de tus placas. Puedes recibir tu nueva documentación a tu domicilio residencial o laboral gracias a la nueva modalidad que implementó el estado .

El mes de agosto estaba pensado para todos aquellos cuyas placas terminen en 9 y 0, pero es importante que todos aquellos que no hayan realizado el proceso en su mes correspondiente asistan.

La vigencia de las placas es de 5 años y para realizar el trámite únicamente necesitas:

Identificación oficial vigente

oficial vigente Documento que avale la propiedad del vehículo .

. Comprobante de domicilio en el Estado de México

Placas anteriores o el documento que justifique la falta de ellas.

o el documento que justifique la falta de ellas. CURP

El costo de reemplacamiento es de mil 161 pesos para automóviles particulares, 864 pesos para motocicletas y 2 mil 425 pesos para vehículos particulares de carga.

💻 Realiza tu trámite de reemplacamiento en línea aquí: https://t.co/JuOxUubBEO



Fácil, rápido y sin complicaciones. ✅



¡Tienes hasta el 31 de agosto! pic.twitter.com/tNnNYpoB1v — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) August 21, 2026

¿Cuáles son las multas por no reemplacar mi vehículo?

La Secretaría de Finanzas, encargada del programa, recuerda a todos los beneficios que tiene reemplacar tu vehículo, así como también las sanciones que puedes enfrentar en caso de no hacerlo.

Los beneficios varían dependiendo del año en que emplacaste por última vez, pero pueden llegar a alcanzar hasta el 100% de descuento en tenencia y refrendo de ejercicios anteriores.

Por otro lado, las sanciones a las que estás sujeto incluyen: