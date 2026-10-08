ISIFE coordina acciones para recuperar planteles educativos afectados en Sinaloa

El Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) mantiene trabajos para atender las afectaciones que se han registrado en diferentes planteles educativos del estado, con el objetivo de recuperar las condiciones necesarias para que las comunidades escolares puedan continuar con sus actividades.

Las acciones se realizan debido a daños ocasionados por fenómenos meteorológicos y otras causas que han afectado la infraestructura de algunas escuelas. Ante esta situación, autoridades estatales y federales trabajan de manera coordinada para identificar las necesidades más importantes y buscar soluciones.

El director general del ISIFE, José Cipriano Serrano, informó que se mantiene comunicación con diferentes dependencias para atender de manera oportuna los problemas registrados en los planteles educativos y avanzar en el restablecimiento de los servicios que requieren estudiantes, docentes y personal administrativo.

Entre las instituciones que participan en estas labores se encuentran la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Obras Públicas del Estado. La colaboración entre estas dependencias ha permitido avanzar en la atención de los daños y establecer las condiciones necesarias para que las escuelas puedan continuar con sus actividades.

También participa la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), así como las autoridades de los propios planteles, quienes han apoyado en la identificación de las necesidades más urgentes y en la coordinación de las acciones que se requieren en cada escuela.

Uno de los principales problemas que se atienden actualmente está relacionado con el suministro de energía eléctrica, debido a que este servicio resultó afectado en algunos planteles. Por este motivo, el ISIFE continúa realizando estudios técnicos y trabajos necesarios para lograr que la electricidad sea restablecida por completo.

El suministro de energía es considerado un servicio fundamental para el funcionamiento de las escuelas, ya que permite realizar actividades educativas, utilizar equipos y mantener en funcionamiento diferentes espacios de los planteles.

Las autoridades indicaron que los trabajos continuarán en los centros educativos que presenten afectaciones, mientras se revisan las condiciones de la infraestructura para determinar las acciones que deben realizarse.

La coordinación entre las diferentes instituciones tiene como finalidad evitar que los problemas registrados en las escuelas se prolonguen y puedan afectar por más tiempo las actividades de las comunidades educativas.

Además de la atención a los daños actuales, los trabajos permiten conocer las condiciones en las que se encuentran los planteles y establecer las medidas necesarias para recuperar los espacios educativos.

El director del ISIFE reconoció la disposición de las autoridades educativas y de las diferentes áreas de la SEPyC que participan en estas labores, al señalar que la colaboración entre las instituciones ha sido importante para atender las necesidades más inmediatas.

Las acciones forman parte de los trabajos de recuperación de la infraestructura educativa de Sinaloa y buscan que estudiantes y trabajadores de la educación puedan contar nuevamente con instalaciones funcionales.

El ISIFE continuará coordinando las labores con las instituciones estatales y federales que participan en la atención de los planteles afectados. La intención es avanzar en la recuperación de los servicios y de la infraestructura que resultó dañada.

La atención de los planteles se mantendrá como una de las tareas prioritarias para las autoridades educativas y de infraestructura, con el propósito de garantizar espacios adecuados para la enseñanza y el aprendizaje en las diferentes regiones del estado.