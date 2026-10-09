Segunda riña en penal de El Castillo, Sinaloa en menos de 24 horas

Riña en penal de El Castillo, Sinaloa, deja dos personas privadas de la libertad sin vida

Una riña registrada este viernes al interior de un módulo del Centro Penitenciario de El Castillo, en Sinaloa, dejo como saldo dos Personas Privadas de la Libertad fallecidas, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPSinaloa).

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó el enfrentamiento entre personas internas, lo que provocó la movilización de las autoridades para controlar la situación y evitar que los hechos afectaran a otros integrantes de la población penitenciaria. Tras recibir el reporte, el Grupo Interinstitucional implementó un dispositivo de seguridad al interior y exterior del centro penitenciario. La intervención tuvo como objetivo recuperar el control de la zona donde ocurrió la riña y garantizar la protección de las demás personas privadas de la libertad, así como del personal operativo y administrativo que trabaja en las instalaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que la situación fue controlada mediante este operativo. Asimismo, aseguró que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien, mientras las autoridades mantienen presencia en el lugar para preservar el orden y evitar nuevos incidentes.

Hasta el momento, la dependencia no ha proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la riña, ni ha informado sobre las posibles causas que originaron el enfrentamiento. Tampoco se han dado a conocer las identidades de las dos personas fallecidas. Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer lo sucedido dentro del módulo del penal.

Las autoridades ministeriales deberán determinar cómo se desrrolló el enfrentamiento y establecer las circunstancias que provocaron la muerte de dos personas privadas de la libertad. La información oficial disponible hasta ahora no permite establecer si hubo más personas lesionadas o si existen posibles responsables identificados. Por otra parte, el personal de Trabajo Social del centro penitenciario se encargará de establecer comunicación con los familiares de las personas fallecidas para informarles sobre lo ocurrido y proporcionarles los datos necesarios.

La dependencia indicó que estas labores de atención continuarán con el propósito de mantener informados a los familiares y brindarles acompañamiento durante el proceso de comunicación relacionado con los fallecimientos. El caso vuelve a colocar la atención en las condiciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios y en la importancia de mantener mecanismos de vigilancia y respuesta ante situaciones de violencia entre las personas internas. Sin embargo, será necesario esperar los resultados de las investigaciones para conocer con precisión lo ocurrido en El Castillo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Mientras avanzan las indagatorias, el Grupo Interinstitucional continuará con las labores de vigilancia en las inmediaciones del centro penitenciario, con el objetivo de preservar la tranquilidad y garantizar la seguridad tanto de la población interna como del personal que desempeña sus funciones en el lugar.

Por ahora, las autoridades no han anunciado nuevas medidas relacionadas con el incidente ni han difundido información adicional sobre las víctimas. Se espera que, conforme avance la investigación de la Fiscalía estatal, puedan conocerse más detalles sobre las circunstancias de la riña y las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos, después de haberse presentado en menos de 24 horas un nuevo enfrentamiento y haber sido tema de conversación durante la mañanera, por lo que se espera que con estos dos casos se pueda implementar mayor seguridad en los penales