Puebla realizará “Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026″

Feria de empleo

El gobierno de Puebla informó que se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026, donde aseguraron que este espacio acercará a la ciudadanía más oportunidades de trabajo formal, salarios dignos y prestaciones de ley.

El encuentro tendrá lugar el próximo 13 de octubre, de 09:00 a 14:00 horas, en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ubicado en calle 13 Sur número 103, Centro Histórico de Puebla. La iniciativa prioriza la atención de mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes e integrantes de la comunidad LGBTTQ+.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, la jornada contará con mil 219 plazas vacantes, con ingresos de 9 mil 583 a 40 mil pesos mensuales. En la sede participarán 27 empresas inclusivas de distintos sectores, entre ellas Alsea, Oxxo, Cinia de México, Estafeta, Hotel Cartesiano, Federal Mogul y McDonald’s. Además, la entidad cuenta con 3 mil 463 vacantes activas en su bolsa de trabajo global.

Gabriel Chedraui indicó que las 12 ferias realizadas durante 2026, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Puebla, registraron la atención de 4 mil 607 personas, de las cuales 2 mil 330 fueron mujeres y 2 mil 277 hombres, con la participación de 269 empresas. Chedraui destacó que ambos ordenes de gobierno mantendrán este modelo de vinculación directa para ampliar el acceso a empleos formales, estabilidad económica y prestaciones de ley para las y los poblanos.

En el recinto habrá servicios complementarios, entre ellos un módulo para la impresión de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad y atención del Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE). La Secretaría de la Mujer ofrecerá asesoría por medio de los Centros LIBRE y las acciones del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), con orientación especializada para este sector de la población.

Las y los asistentes también tendrán acceso a módulos de Consejería Laboral, Movilidad Laboral, Cooperativas y Concertación Empresarial. Asimismo, participarán representantes del Banco de Alimentos, FONACOT, ICATEP, IEEA, Jóvenes Construyendo el Futuro, Financiera para el Bienestar y el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, con servicios y orientación para ampliar las alternativas de empleo, capacitación y apoyo social.