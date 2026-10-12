“Simón” baja a categoría 2; activan Plan DN-III-E en Sinaloa

Huracán "Simón"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que activaron el Plan Marina y el Plan DN-III-E debido al avance del huracán “Simón”, que se pronostica toque tierra en el sur de Sinaloa la noche del miércoles como categoría 1.

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum reveló que existe coordinación con los gobiernos de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit y Sinaloa para atender las posibles afectaciones del fenómeno meteorológico, que durante la mañana se debilitó de categoría 3 a 2 frente a las costas del Océano Pacífico.

“Sí sigue todo el apoyo del Plan Marina, Plan DN-III de la Defensa Nacional, alertamos a los estados de la costa del Pacífico, particularmente todavía Jalisco, Nayarit, Colima y particularmente Sinaloa por el trayecto del huracán Simón”, declaró.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que, a las 9:30 horas el centro del ciclón se localizó a 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora. Su desplazamiento era hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora.

La directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció que viajará a Mazatlán para coordinar las acciones preventivas por el pronóstico de impacto del huracán.

Prevén lluvias y oleaje elevado

El SMN advirtió que las bandas nubosas de “Simón” ocasionarán lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como en el sur de Sinaloa.

Asimismo, pronosticó rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en Jalisco y de hasta 60 kilómetros por hora en las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa.

En cuanto al oleaje, se esperan alturas de entre 4 y 6 metros en las costas de Jalisco, con una disminución durante el día, y de 2.5 a 3.5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.

Las autoridades federales continúan con una zona de prevención por vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, y una zona de vigilancia desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa. Taambién establecieron una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

Por ello, el SMN alertó que las precipitaciones podrían originar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

De igual manera, Sheinbaum llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, evitar acercarse a las playas y seguir las indicaciones de las autoridades estatales.

Suspenden clases en 7 municipios

Parte de las medidas incluye la suspensión de las actividades escolares en ambos turnos en Concordia, Cosalá, Elota, Escuinapa, Mazatlán, Rosario y San Ignacio.

Las autoridades federales exhortaron a las familias y a la comunidad escolar a consultar los canales oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de los gobiernos estatales para conocer las actualizaciones sobre las medidas preventivas y el eventual reinicio de actividades.