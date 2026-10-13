Michoacán invita a turistas a disfrutar sus festivales y tradiciones durante el cierre de año

Michoacán busca atraer a turistas nacionales e internacionales durante los últimos meses del año, con una oferta de actividades culturales, festivales, tradiciones y atractivos naturales que buscan mostrar la riqueza del estado y promover las visitas en familia.

Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán, invitó a los visitantes a conocer la entidad y disfrutar de las diferentes celebraciones que se realizan durante octubre, noviembre y diciembre, así como de los atractivos que ofrece el estado durante la temporada invernal.

El funcionario destacó que Michoacán cuenta con conexiones por carretera con ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro. También señaló que existen opciones para llegar por avión desde diferentes puntos del país, entre ellos Monterrey, Tijuana y Cancún, además de conexiones con Estados Unidos.

Durante su invitación, Monroy García destacó que los próximos meses representan una oportunidad para conocer las tradiciones y actividades que distinguen a la entidad, por lo que aseguró que existen diferentes motivos para organizar una visita.

Ferias y festivales para los visitantes

Entre las actividades que se encuentran en marcha está la Feria de la Esfera, realizada en el pueblo de Tlalpujahua, donde los visitantes pueden conocer el trabajo artesanal relacionado con la elaboración de esferas navideñas.

De acuerdo con el secretario de Turismo, esta feria comenzó la semana anterior a su mensaje y permanecerá hasta diciembre, lo que permitirá que las personas tengan varias semanas para visitar este destino y conocer los productos elaborados por los artesanos.

Otra de las actividades importantes es el Festival Internacional de Cine de Morelia, que reúne a personas interesadas en la industria cinematográfica y forma parte de la oferta cultural del estado.

Monroy García resaltó la importancia de este encuentro, al que calificó como uno de los más importantes de América Latina. También adelantó la participación de figuras del cine, entre ellas los cineastas Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, así como el actor Luis Gerardo Méndez.

Además, mencionó la presentación especial de una película relacionada con Los Bukis, programada para el sábado 17 de octubre, como parte de las actividades anunciadas.

A esta programación se suma el Festival de Música de Morelia, que el funcionario describió como uno de los encuentros musicales más destacados del país. Con estas actividades, el estado busca ofrecer alternativas para quienes disfrutan del cine, la música y otras expresiones artísticas.

Michoacán invita a turistas a disfrutar sus festivales y tradiciones durante el cierre de año

La Noche de Muertos, una de las principales tradiciones

Uno de los acontecimientos más representativos de Michoacán es la celebración de la Noche de Muertos, una tradición que cada año atrae a visitantes interesados en conocer las costumbres de las comunidades michoacanas.

Para esta temporada, el secretario de Turismo anunció una semana de actividades comprendida entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre, con propuestas relacionadas con la cultura y las tradiciones de la entidad.

Entre las actividades mencionadas se encuentran talleres de artesanía, talleres de cocina tradicional, elaboración de altares y cosecha de flores de cempasúchil, elementos que forman parte de las celebraciones dedicadas a recordar a los seres queridos que han fallecido.

La intención es que los turistas no solamente acudan a observar las celebraciones, sino que también tengan la oportunidad de participar en actividades y conocer de cerca las costumbres locales.

El funcionario invitó especialmente a las familias a visitar Michoacán durante estas fechas y disfrutar de las experiencias que ofrecen sus comunidades.

Michoacán invita a turistas a disfrutar sus festivales y tradiciones durante el cierre de año

La llegada de la mariposa monarca y la temporada navideña

La oferta turística continuará durante los siguientes meses con la llegada de la mariposa monarca, cuya temporada de visita a los bosques del oriente de Michoacán se extiende, según lo señalado por el funcionario, de noviembre a marzo.

Durante aproximadamente cinco meses, los visitantes podrán encontrar en esta región uno de los atractivos naturales más conocidos del estado, relacionado con la llegada de estas mariposas migratorias.

Posteriormente, la temporada navideña representa otra oportunidad para recibir turistas, especialmente familias y personas migrantes que regresan para reunirse con sus seres queridos.

Monroy García señaló que durante estas fechas también esperan una importante llegada de visitantes, por lo que reiteró la invitación para que conozcan los destinos y las tradiciones de la entidad.

Finalmente, el secretario de Turismo afirmó que Michoacán cuenta con diferentes opciones para quienes buscan actividades culturales, naturaleza y celebraciones tradicionales durante los últimos meses del año.

Para las personas interesadas en organizar un viaje, consultar actividades o conocer más sobre los destinos turísticos, el funcionario invitó a visitar el sitio oficial visitmichoacan.com.mx, donde pueden encontrar información relacionada con la oferta turística del estado.

Con festivales de cine y música, ferias artesanales, la celebración de la Noche de Muertos y la llegada de la mariposa monarca, Michoacán busca consolidarse como una alternativa para quienes desean aprovechar el cierre de año para viajar y conocer nuevas experiencias.