Entregan llaves de “Vivienda para el Bienestar” en Quintana Roo durante enlace a la mañanera (VICTOR GEARDO RUIZ GARCIA)

Mediante un enlace en vivo a la mañanera en Palacio Nacional, autoridades federales y estatales encabezaron la entrega de casas nuevas en Playa del Carmen como parte del programa federal “Vivienda para el Bienestar”.

​Durante la entrega, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detalló que a la fecha se han entregado 45 mil 100 viviendas en 27 estados del país.

Informó acerca de los avances del programa en la entidad y los compromisos fijados para la presente administración, entre los que destacan:

Actualmente, 29 mil casas ya se encuentran contratadas y 20 mil más firmarán contrato en las próximas semanas.

Alcanzar un total de 62 mil viviendas entregadas en Quintana Roo.

Se espera alcanzar el 80% de la meta sexenal en siete municipios: Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, Othón P. Blanco, Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto.

​En cuanto al desarrollo local, Romero Oropeza puntualizó la conclusión del fraccionamiento Infonavit Puerto Maya, donde se construyeron 288 viviendas asignadas y entregadas en su totalidad a los derechohabientes este mismo miércoles.

​Por su parte, la gobernadora del estado, Mara Lezama, enfatizó que los hogares entregados están destinados a los sectores de la población que más lo necesitan.

​Entre las personas beneficiadas destaca el caso de Catalina Álvarez, quien habitará su nueva casa junto a uno de sus tres hijos y dos nietos y compartió la tranquilidad económica que representa este logro tras años de pagar rentas que oscilan entre los 4 mil y 6 mil pesos mensuales.