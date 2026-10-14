Guanajuato se prepara para el 8.º Festival del Día de Muertos 2026

8.º Festival del Día de Muertos 2026

La capital de Guanajuato se prepara para la realización del 8.º Festival del Día de Muertos 2026, que se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre y que expondrá grandes obras como el Camino al Mictlán o el Altar Monumental en las Escalinatas del Edificio Central de la Universidad de Guanajuato (UG), además de la tradición de los sabores en los túneles de la ciudad y las presentaciones de Bon Odori desde Japón.

La Secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato, María Guadalupe Robles León, participó en la presentación del Festival en la Ciudad de México, en donde destacó que esta celebración se ha consolidado como un referente cultural y turístico nacional, capaz de atraer visitantes, generar actividad económica y abrir nuevas oportunidades para las familias del estado.

Anunció que para esta edición, el Comité Organizador proyecta la llegada de 250 mil asistentes, lo que representa un crecimiento esperado del 14% en asistencia y del 19% en derrama económica respecto a 2025. Asimismo, se prevé una ocupación hotelera promedio del 78% durante los días del festival.

“Estas cifras se traducen en oportunidades para hoteles, restaurantes, cocineras tradicionales, artesanos, comerciantes y prestadores de servicios turísticos, quienes encuentran en los grandes eventos una plataforma para compartir su trabajo, fortalecer sus negocios y llevar los beneficios del turismo a más personas”, señaló.

Japón en Guanajuato

La secretaria también anunció que el festival cada año fortalece su proyección internacional, particularmente en los mercados de Asia oriental. Y después de la participación de China en la edición anterior, este 2026 Japón se suma a la celebración, propiciando un intercambio cultural que reconoce el valor de la memoria, las tradiciones y el respeto por los antepasados.

Este año el programa contempla presentaciones de Bon Odori, expresión tradicional japonesa que enriquecerá la experiencia y contribuirá a estrechar los vínculos culturales entre ambos países.

“La presencia de nuevas expresiones internacionales confirma el potencial de Guanajuato para atraer mercados turísticos y compartir su identidad más allá de las fronteras” declaró.

Este festival se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre. Durante estos días, la Calle Subterránea, las plazas y los callejones de Guanajuato capital serán escenario de catrinas, altares monumentales, tapetes tradicionales, procesiones, videomapping, gastronomía, artesanías y diversas expresiones artísticas.

Las actividades más destacadas son, el Túnel de la Tradición, la Ofrenda Monumental de la Universidad de Guanajuato, el desfile de catrinas, la proyección de “El Santo contra las Momias de Guanajuato” en el Panteón de Santa Paula y el Camino al Mictlán.

Cada una de estas actividades culturales permitirán a visitantes nacionales e internacionales descubrir distintas formas de honrar la memoria de quienes ya no están.

Además, el festival abrirá espacios para 294 comercios, incluidos 206 artesanos, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos ante miles de visitantes.

La Secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato, detalló que el Festival del Día de los Muertos forma parte de una agenda de eventos que contribuye a posicionar a Guanajuato como un destino de alcance internacional, junto con el Festival Internacional Cervantino (FIC), el Festival Internacional del Globo (FIG) en León y la primera Gala Internacional del Concours Mondial de Bruxelles en San Miguel de Allende.

“Esta diversidad de encuentros fortalece la presencia del estado en segmentos como el turismo cultural, de reuniones, el enoturismo, la gastronomía y los grandes festivales, aprovechando su infraestructura, conectividad y riqueza patrimonial para atraer nuevos visitantes”, reiteró la titular de la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI).