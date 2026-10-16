Coahuila reúne a más de mil 500 productores en la 90.ª Convención Nacional Ganadera

Con la participación de más de mil 500 ganaderas y ganaderos de diferentes estados del país, el gobernador Manolo Jiménez Salinas inauguró la 90.ª Convención Nacional Ganadera, un encuentro que busca fortalecer la actividad pecuaria, compartir experiencias y reconocer la trayectoria de quienes trabajan en este sector.

La convención se realiza en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, como parte de las actividades del Rodeo Saltillo 2026. Además, conmemora los 90 años de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), organismo que representa a productores pecuarios de México. Durante la inauguración, el gobernador señaló que para Coahuila es importante recibir a representantes de la ganadería nacional, debido a la importancia de esta actividad para la economía y las familias mexicanas.

Jiménez Salinas destacó que su administración busca mantener la coordinación con los productores y las organizaciones del sector para impulsar el desarrollo económico y generar mejores oportunidades para las comunidades rurales. También afirmó que la unidad y el trabajo conjunto entre la sociedad, las empresas y los diferentes niveles de gobierno han sido factores importantes para el desarrollo de la entidad.

El mandatario aprovechó el encuentro para hablar sobre las características de Coahuila, entre ellas su actividad industrial, agrícola, minera y ganadera. Mencionó que el estado tiene presencia en la producción de vehículos, autopartes y vagones de ferrocarril, además de contar con condiciones que, de acuerdo con su administración, favorecen la inversión y el crecimiento económico. Asimismo, resaltó que la realización de esta convención representa una oportunidad para promover el turismo y dar a conocer las tradiciones, la gastronomía y los atractivos de la región Sureste de Coahuila. El gobernador invitó a los asistentes a conocer los municipios de Arteaga y Saltillo, así como a regresar en futuras ocasiones acompañados de sus familias.

Durante la ceremonia también se reconoció a personalidades que han contribuido al desarrollo de la ganadería en Coahuila y México. Entre ellas estuvieron Enrique Martínez y Martínez, Francisco García Castells y, de manera póstuma, Abel Ayala Flores y Enrique Salinas Aguilera. Por su parte, Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, destacó la trayectoria de la organización, que durante nueve décadas ha representado los intereses de los productores pecuarios del país. También agradeció al Gobierno de Coahuila y a las autoridades municipales de Arteaga y Saltillo por el apoyo para llevar a cabo esta reunión nacional.

En tanto, Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, reconoció la colaboración entre las organizaciones de productores y el gobierno estatal para impulsar acciones en beneficio de la actividad ganadera. El representante señaló que el trabajo coordinado es importante para atender las necesidades del sector y continuar fortaleciendo la producción pecuaria en la entidad.

Al evento asistieron también Ana Karen Sánchez Flores, presidenta municipal de Arteaga; Javier Díaz González, presidente municipal de Saltillo; Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, y Miguel Gil Zamora, presidente de la Unión Ganadera Regional de La Laguna. La 90.ª Convención Nacional Ganadera forma parte de las actividades que se desarrollan en Coahuila durante el Rodeo Saltillo 2026. Con la presencia de productores de prácticamente todo México, el encuentro busca abrir espacios para el intercambio de experiencias, el reconocimiento de la historia ganadera y la colaboración entre quienes participan en una de las actividades tradicionales del país.