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Diez municipios expusieron la riqueza culinaria y la diversidad de sus tradiciones gastronómicas

Inauguran la Muestra Gastronómica de la Región Norte en la Feria Tamaulipas 2026

Por Fátima Chávez
Inauguran la Muestra Gastronómica de la Región Norte en la Feria Tamaulipas 2026

Como un homenaje a los sabores y tradiciones del norte del estado, se dio inicio a la Muestra Gastronómica de la Feria Tamaulipas 2026 en la Plaza Tamaulipas del Recinto Ferial en Ciudad Victoria.

La ceremonia estuvo encabezada por la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, en representación de la Secretaría de Economía, acompañada por autoridades municipales.

Durante esta jornada inaugural, diez municipios expusieron la riqueza culinaria y la diversidad de sus tradiciones gastronómicas (Camargo, Cruillas, Guerrero, Matamoros, Méndez, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso).

Las familias visitantes disfrutaron de recetas tradicionales transmitidas por generaciones, tales como cabrito, carne asada, antojitos regionales y dulces artesanales.

Próximas actividades de la Muestra Gastronómica

El programa gastronómico continuará durante los próximos días en la Plaza Tamaulipas a las 19:00 horas:

  • Martes 20 de octubre (Región Centro): Participación de Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Victoria y Villagrán.
  • Miércoles 21 de octubre (Región Sur): Exposición de la oferta culinaria característica de la zona sur de la entidad.

Estas actividades, impulsadas por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía, forman parte del programa cultural y productivo de la Feria Tamaulipas 2026, con el objetivo de fortalecer la identidad local, promover el turismo regional y brindar espacios de esparcimiento para las familias tamaulipecas.

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