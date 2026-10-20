Inauguran la Muestra Gastronómica de la Región Norte en la Feria Tamaulipas 2026

Como un homenaje a los sabores y tradiciones del norte del estado, se dio inicio a la Muestra Gastronómica de la Feria Tamaulipas 2026 en la Plaza Tamaulipas del Recinto Ferial en Ciudad Victoria.

La ceremonia estuvo encabezada por la subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero, en representación de la Secretaría de Economía, acompañada por autoridades municipales.

Durante esta jornada inaugural, diez municipios expusieron la riqueza culinaria y la diversidad de sus tradiciones gastronómicas (Camargo, Cruillas, Guerrero, Matamoros, Méndez, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando y Valle Hermoso).

Las familias visitantes disfrutaron de recetas tradicionales transmitidas por generaciones, tales como cabrito, carne asada, antojitos regionales y dulces artesanales.

Próximas actividades de la Muestra Gastronómica

El programa gastronómico continuará durante los próximos días en la Plaza Tamaulipas a las 19:00 horas:

Martes 20 de octubre (Región Centro): Participación de Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Victoria y Villagrán.

Miércoles 21 de octubre (Región Sur): Exposición de la oferta culinaria característica de la zona sur de la entidad.

Estas actividades, impulsadas por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía, forman parte del programa cultural y productivo de la Feria Tamaulipas 2026, con el objetivo de fortalecer la identidad local, promover el turismo regional y brindar espacios de esparcimiento para las familias tamaulipecas.