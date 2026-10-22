Ataque armado contra camión que llevaba estudiantes en Sinaloa: ¿Qué se sabe del incidente que dejó herido al chofer?

Ataque armado en Sinaloa Sujetos dispararon contra camión que transportaba estudiantes menores de edad. (Noti-Informa)

Sujetos armados dispararon contra un autobús escolar en el municipio de Escuinapa, ubicado en Sinaloa. Las autoridades buscan a los responsables en la zona.

¿Qué se sabe sobre ataque a autobús escolar en Sinaloa?

Un autobús que transportaba estudiantes menores de edad en camino a su institución educativa fue objeto de una balacera en Escuinapa, Sinaloa.

En el camión viajaba más de una decena de estudiantes. El chofer ha sido identificado como Hugo ‘N’, de 55 años.

Según los primeros reportes de medio locales, sujetos armados interceptaron al camión en una motocicleta cerca de las colonia Francisco I. Madero e Insurgentes. Los agresores habrían disparado del lado del conductor.

Una vez que los asaltantes escaparon, Hugo ‘N’ se habría dirigido a un puesto de vigilancia del Ejército, en Puente de la Veracruz. Los estudiantes descendieron de la unidad y fueron puestos a salvo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado comunicó a través de sus redes que la situación estaba “controlada en el lugar” y que se continuaría el despliegue de elementos en recorridos preventivos por la zona. Además apuntaron a que “la agresión fue contra el chofer”.

Personal médico atendió al chofer a causa de heridas provocadas por los vidrios rotos que resultaron de los impactos de bala contra el vehículo. Una de las estudiantes también tuvo que recibir ayuda por crisis nerviosa.