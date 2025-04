Muere Teresita, buscadora de desaparecidos y líder de comerciantes en Guadalajara

La Fiscalía de Jalisco confirmó este miércoles el fallecimiento de Teresa González Murillo, conocida como “La Fayuquera”, quien era buscadora de desaparecidos y líder de comerciantes ambulantes en el Centro de Guadalajara.

Ataque y fallecimiento

De acuerdo con la información oficial, Teresita falleció alrededor de las 7:00 horas en el hospital donde se encontraba internada. La noche del pasado jueves, fue baleada dentro de su domicilio en la colonia San Marcos, en Guadalajara, recibiendo un disparo en el cráneo que la dejó en estado delicado hasta su deceso.

Reacciones y exigencias de justicia

Colectivos como Luz de Esperanza y Madres Buscadoras de Jalisco exigieron justicia por su asesinato.

Las Madres Buscadoras de Jalisco emitieron un comunicado en el que alertaron sobre los peligros que enfrentan las personas que buscan a sus desaparecidos:

“Nos están matando por buscar a quienes nos arrebataron. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más deben caer antes de que las autoridades entiendan que no pedimos lo imposible, sino lo justo? Exigimos que su caso no quede en el olvido, que no se le dé carpetazo, que se esclarezca, que se haga justicia y que los responsables paguen.”

Teresita buscaba a su hermano desde septiembre del año pasado y había sido una figura activa en la lucha por la verdad y la justicia para las personas desaparecidas en Jalisco.

Liderazgo en el comercio ambulante y acusaciones

Además de su labor como buscadora, Teresita era conocida por su liderazgo entre los comerciantes ambulantes del Centro de Guadalajara. Se oponía al programa de erradicación del ambulantaje implementado entre 2015 y 2018, llegando incluso a encadenarse en protesta contra las medidas impuestas para liberar el centro de comerciantes informales.

Sin embargo, también enfrentaba una denuncia por presuntos delitos de corrupción y extorsión, registrada bajo el expediente OP2024/19687. Comerciantes la acusaban de exigir cuotas a nombre del ayuntamiento para permitirles trabajar en el Centro Histórico, autoproclamándose líder de los vendedores ambulantes y amenazando a quienes no cumplían con sus exigencias.

Exigencia de esclarecimiento

La muerte de Teresa González ha generado indignación entre colectivos de buscadores y comerciantes. Se espera que las autoridades avancen en la investigación para esclarecer los hechos y determinar si su asesinato estuvo relacionado con su actividad como buscadora, su liderazgo en el comercio ambulante o las denuncias en su contra.