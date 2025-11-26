Chema Martínez realiza recorridos y encuentros en barrios de Guadalajara

Para cumplir con su objetivo de escuchar a las personas de los barrios de Guadalajara y convertir esas demandas en iniciativas y gestiones reales, el corregidor José María “Chema” Martínez, ha recorrido un centear de colonias, para construir una agenda municipal basada en necesidades concretas y no en diagnósticos de oficina.

Colonias como La Perla, Lomas del Paraíso, El Sauz, Belisario Domínguez, La Guadalupana, Electricistas, San Andrés, La Loma, Circunvalación Belisario, Hormiguero y El Mirador fueron algunos de los puntos donde sostuvo reuniones vecinales, revisó servicios públicos y escuchó directamente las problemáticas que enfrentan las familias tapatías.

A partir de esos recorridos y encuentros, Chema impulsó una serie de iniciativas con marcado enfoque social:

Agua para los barrios olvidados

Luego de recorrer zonas del sur y oriente que pasaron días sin agua, Chema promovió que el Ayuntamiento garantizara pipas gratuitas para quienes enfrentaban la crisis hídrica. Esta iniciativa nació tras conocer de primera mano necesidades urgentes de higiene, salud y cuidado familiar.

Bienestar emocional para jóvenes

Detectando el creciente impacto emocional en adolescentes y jóvenes, presentó la iniciativa para crear un Programa Permanente de Bienestar Emocional con atención preventiva en edades de 10 a 25 años.

La propuesta surgió del diálogo con familias, escuelas y jóvenes que solicitaron apoyo institucional ante situaciones de estrés, ansiedad y riesgos psicosociales.

Servicios públicos y espacio urbano

El deterioro de luminarias, baches, parques y áreas verdes fue una de las demandas más reiteradas. Por ello presentó iniciativas para:

• Elaborar un inventario de infraestructura que requiere mantenimiento.

• Revisar el funcionamiento de patrullas y módulos de atención.

• Impulsar mejoras en espacios culturales y zonas con alto desgaste urbano.

El corregidor señala, a días de su primer informe, que la ruta de su trabajo esta dedicada a escuchar a los barrios de Guadalajara y a convertir esas voces en propuestas, soluciones y gestiones reales.