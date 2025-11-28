Legisladores y sector industrial abordan iniciativas para fortalecer competitividad en el país

Representantes de Concamin, tras su reunión con Kenía López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Concamin — En la reunión de la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), en concreto de la Comisión de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos con América del Norte, liderada por su presidente, Carlos Garza Galán, se trataron temas como la Ley General de Extorsión, considerada por el empresariado como una medida fundamental para hacer frente al cobro de piso que afecta a varios sectores.

Los representantes del sector industrial subrayaron que la persecución de este delito de oficio y la protección de denunciantes constituyen avances en beneficio del estado de derecho y proporcionan mayor certidumbre a las actividades productivas.

En el encuentro, participaron igualmente más representantes de Concamin como Miguel Ángel Quintanilla, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, Christopher Ávila Mier, vicepresidente de la Comisión de Enlace Legislativo, así como María José Flores, representante de la Comisión de Economía Circular.

Otro aspecto digno de destacar fue la propuesta de Ley de Economía Circular, que busca refrendar el compromiso de transitar hacia modelos productivos en pro de su sostenibilidad y su eficiencia, integrando esquemas que impulsen la competitividad y la responsabilidad del medio ambiente.

A su vez, se discutieron puntos relacionados con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, a fin de instaurar un sistema de concesiones transparente que brinde confianza a los distintos sectores productivos.

La Concamin representa las industrias que en suma aportan el 40% del PIB nacional y crean el 52% de los empleos formales en nuestro país.

