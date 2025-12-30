Gobierno de Jalisco fortalece alianza estratégica con ONU Mujeres México

Firma del Acuerdo Estatal por la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2025– 2030 Jalisco

A través del Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), el gobierno de Jalisco formalizó una alianza con ONU Mujeres México mediante la firma del Acuerdo Estatal por la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2025-2030 y un memorando de entendimiento que permitirá recibir acompañamiento técnico especializado para el diseño de políticas con enfoque de derechos humanos y la creación de ciudades más seguras.

Este acuerdo establece una ruta para la dependencia, con énfasis en la atención y erradicación de las violencias de género, y en la incorporación de la igualdad sustantiva como un eje transversal del desarrollo estatal durante los próximos cinco años.

La SISEMH aseguró que ha concentrado sus esfuerzos en tres ejes prioritarios: la autonomía económica de las mujeres, el combate a las violencias y la agenda de cuidados, con una visión integral que promueve el bienestar, y la corresponsabilidad social.

Asimismo, la Secretaría informó que se impulsaron herramientas y programas como “Fuerza Mujeres y Empresarias de Alto Impacto”, con una inversión de 60 millones de pesos, orientados a fortalecer los proyectos de vida de las beneficiarias y su capacidad para la toma de decisiones financieras y profesionales.

La actual administración argumentó que mediante la innovación tecnológica, el programa “Pulso de Vida” está consolidado con una red de 2 mil 500 puntos seguros en todo el estado, a través de tiendas de auto servicio y estaciones de transporte público. La planeación también está complementada con la app Código Violeta y el Chatbot CJM, para garantizar una respuesta inmediata y articulada con el Escudo Urbano C5, cuya finalidad es proteger la integridad de las mujeres en el espacio público.

La dependencia implementó el programa “Barrios de Paz” en 20 municipios de nueve regiones del estado con una inversión de 11 millones 940 mil pesos. También realizaron 55 intervenciones integrales de “Educando para la Igualdad”, para sensibilizar a mil 966 personas, con un enfoque especial en niñas, niños y adolescentes para prevenir el abuso sexual infantil y la eliminación de estereotipos de género.

La Secretaría de la Igualdad se considera lista para continuar con la creación de espacios seguros para las mujeres en Jalisco y el fortalecimiento de la reeducación al promover masculinidades no violentas y una cultura de respeto.

