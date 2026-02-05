Descarta Gobierno de Jalisco ingobernabilidad en Tequila tras detención de su alcalde

Diego N El alcalde de Jalisco recibió múltiples denuncias por extorsión y está acusado de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado

Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego N., el Gobierno de Jalisco aseguró que no existe riesgo de ingobernabilidad en el municipio y que se activaron los mecanismos institucionales para garantizar la continuidad administrativa y la seguridad pública.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, explicó que conforme a la ley, el Ayuntamiento deberá convocar al Pleno en las próximas horas para designar a un presidente municipal interino, a fin de que el gobierno local no quede acéfalo.

“De momento, desde el gobierno de Jalisco, no vemos un riesgo de ingobernabilidad, es decir, hemos tenido comunicación con el cuerpo edilicio, con las y los regidores de los diferentes grupos representados en el Pleno del Ayuntamiento, y en las próximas horas se tomará la decisión”, señaló Zamora Zamora, quien añadió que también se está a la espera de un posicionamiento oficial de la Fiscalía General de la República sobre la situación legal del alcalde detenido.

En materia de seguridad, el secretario en la materia en el estado, Juan Pablo Hernández, informó que la Policía Estatal asumió de manera inmediata la vigilancia en el municipio, además de iniciar una revisión administrativa de la Comisaría de Tequila y de su armamento.

“Nosotros nos estamos haciendo en este momento cargo de la seguridad del municipio. Actualmente se encuentra un convoy de la Policía Estatal dando seguridad y atendiendo los reportes que pudieran salir por parte de Escudo Urbano”, indicó el funcionario, quien precisó que este mismo día se realizará una revisión administrativa, incluida la licencia colectiva del armamento.

Las autoridades estatales reiteraron que se mantendrá la coordinación con la Guardia Nacional, Ejército y la Fiscalía General de la República, así como con el Ayuntamiento mientras se define la situación legal del alcalde.