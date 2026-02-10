Ampliarán la cobertura del transporte público en Lagos de Moreno con la llegada de 5 nuevos autobuses

Acuerdan SETRAN y Ayuntamiento de Lagos de Moreno acciones en materia de transporte público

Durante el primer cuatrimestre el año del servicio de Transporte Público de Lagos de Moreno será beneficiado con la llegada de 5 nuevos autobuses, que se sumarán a la flotilla de 30 unidades que cubren las cuatro rutas de transporte en el municipio.

Esto con el fin de beneficiar a más de 24 mil usuarios, por lo que Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte (SETRAN), se reunió con el Presidente Municipal, Édgar González Chávez, para establecer acuerdos en materia de transporte público en dicha demarcación.

En el segundo semestre del año llegarán diez unidades adicionales para ampliar la cobertura del servicio en las colonias de la periferia de Lagos de Moreno.

En la mesa de trabajo se solicitó que la nueva tarifa del transporte público, para Lagos de Moreno, sea menor a la tarifa anunciada para el Área Metropolitana de Guadalajara y que entrará en vigencia a partir de abril.

A la reunión asistieron también la Diputada Verónica Jiménez Vázquez; Mariana Bulos Rodríguez, Directora de Transporte Público de SETRAN; y Julián Hernández Crisanto, Jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Lagos de Moreno.

Se invita a la ciudadanía de Lagos de Moreno a tramitar su Tarjeta Única al Estilo Jalisco, con la cúal podrán acceder a múltiples beneficios, incluyendo una tarifa especial.

Para registro, agendar cita de entrega gratuita y mayor información, puede consultarse la página web http://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/, o acudir al módulo instalado en el Palacio Municipal de Lagos de Moreno.