Zapopan alista la tercera edición del Festival del Amor, ahora con enfoque en niñas y niños

El Gobierno de Zapopan presentó la tercera edición del Festival del Amor, un proyecto que busca generar espacios para celebrar el amor a través del arte, la cultura, la ciencia y el entretenimiento. Tras dos ediciones previas que consolidaron al festival como un encuentro de valores humanos y expresiones colectivas, la edición 2026 tendrá una orientación especial hacia niñas y niños, confirmó la coordinadora de Construcción de la Comunidad, María Gómez Rueda.

“El Festival llama a la comunidad a unirnos a través del arte, la literatura, la poesía, poder encontrarnos en conversaciones que nos inviten a la reflexión y en este año anunciamos que lo importante y la peculiaridad de este festival es que nace de una convicción profunda que dice ‘amar también es cuidar’ y el eje de este festival del amor es el amor hacia las niñas y los niños, en la Ciudad de las niñas y niños”, destacó la funcionaria.

Gómez Rueda subrayó que, en un contexto internacional marcado por la división, priorizar el amor es una postura política y ética. “Es una postura política, es decir y manifestar nuestras prioridades, es manifestar qué valores estamos defendiendo y qué futuro estamos dispuestos y dispuestos a construir… Hoy vivimos un cierto analfabetismo en el amor. Porque nadie nos ha enseñado realmente qué es el amor, cómo se cuida, cómo se practica”, afirmó.

Por su parte, Daniela Fridman Montilla, fundadora de Soy Humana y Capitales del Amor, señaló que el festival se realizará de manera simultánea en ciudades como Ciudad de México, Puebla y la alcaldía de Xochimilco. Recordó que en 2025 el evento reunió a 20 mil personas y adelantó que este año se espera superar esa cifra con una oferta de actividades culturales, sociales, educativas y recreativas dirigidas a niñas y niños de entre tres y 12 años. “Va a estar el espacio de la gratitud, va a estar una zona de juegos… cine al aire libre, espacios de picnic, así como un mercado holístico… Todo lo que hemos seleccionado para esta cartelera está pensado en que transmita herramientas, no está nada elegido al azar”, informó.

Círculo, danzantes y escenario

El domingo 15 de febrero habrá un círculo rosa, que es un símbolo de gratitud y continuidad, ya que es un ritual colectivo que convoca a 33 danzantes y personal asistente, para crear juntos un gran espacio con listones y formar un espacio de protección para las niñas y los niños.

El Parque de las Niñas y los Niños será el escenario para la diversidad de actividades que se contemplan del 13 al 15 de febrero, en un horario de las 17:00 a las 20:00 horas, todo es completamente gratuito.