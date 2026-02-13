Renuevan el sistema de Mi Bici Pública en el Aniversario de Guadalajara

Renuevan el sistema de Mi Bici Pública

En el marco del 484 aniversario de la ciudad de Guadalajara, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad dio a conocer la renovación del sistema de Mi Bici Pública, que se ha vuelto una forma de desplazamiento que conecta distintos lugares como casa, empleos y escuelas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que como parte de esta renovación, se encuentra la incorporación de 9 mil bicicletas, mecánicas y eléctricas, antes del 2030.

Aseguró que entre el mes de abril y mayo llegarán mil bicicletas eléctricas para recibir el Mundial 2026, lo que ayudará a fortalecer la movilidad sustentable de la ciudad.

Presumió que estos modelos que llegarán a Guadalajara serán los mismos con los cuenta en Nueva York y en París. Para su funcionamiento solo es necesario contar con la Tarjeta Única de movilidad.

El Jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidenta de Guadalajara, Mario Ramón Silva Rodríguez, señaló que el compromiso del gobierno local es “seguir promoviendo que la movilidad sea segura, que sea pacífica, y que no solamente las bicicletas, sino también peatones y otras formas de movilidad usuarios del transporte público, automovilistas, sigan llegando bien y llegando a tiempo a sus destinos”.