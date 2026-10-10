Feria del Huevo: un plan de fin de semana para descubrir Tepatitlán

Este fin de semana, Tepatitlán de Morelos ofrece un motivo para salir de la ciudad y conocer más sobre uno de los sectores que distinguen a Jalisco: la producción de huevo.

Feria Internacional del Huevo 2026

La Feria Internacional del Huevo 2026, que inició el viernes 9 y continuará hasta el 11 de octubre, propone acercarse a la alimentación, la nutrición y los procesos detrás de un producto indispensable en la mesa de millones de familias.

La celebración coincide con el Día Mundial del Huevo y es organizada por el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara, el Ayuntamiento de Tepatitlán y la Asociación de Avicultores del municipio. Bajo el tema “El plato del huevo, nutrición y entorno a la alimentación”, el encuentro busca compartir conocimientos sobre el consumo y la producción de este alimento.

La feria también permite dimensionar la relevancia económica de la actividad avícola. Jalisco produce alrededor de un millón 789 mil toneladas de huevo al año, equivalentes al 56 por ciento de la producción nacional, de acuerdo con los datos proporcionados por el sector. En la entidad se producen aproximadamente 83 millones de huevos diarios, con una importante concentración de granjas en Los Altos.

Feria Internacional del Huevo 2026

Tepatitlán, conocida como la capital del huevo, encabeza la producción estatal, seguida de San Juan de los Lagos y Acatic. Esta especialización convierte a la región en una pieza estratégica para el abastecimiento alimentario del país y para la economía agropecuaria jalisciense.

La visita es una oportunidad para combinar el interés por el campo y la alimentación con un paseo por Tepatitlán, sus plazas y su centro histórico. Para quienes buscan un plan diferente sin alejarse demasiado de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la feria ofrece una alternativa para aprovechar el fin de semana y conocer de cerca una de las actividades productivas más representativas de Jalisco.

Feria Internacional del Huevo 2026

PARA SABER

Actividades para el fin de semana

Sábado 10: rally con huevos, de 10:00 a 12:00 horas; Huevolandia y minigranja, de 10:00 a 18:00; Huebox Race, a las 16:00; Ballet Folclórico de la UdeG, a las 19:30.

Domingo 11: carrera Huevotón 5K, a las 7:30; Huevorrodada Familiar y actividades artísticas. Huevolandia y la minigranja estarán abiertas de 10:00 a 14:00.

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