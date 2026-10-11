Lemus reporta mejoría en la calidad del agua y garantiza seguridad para marcha ciudadana en Jalisco

Pablo Lemus

El gobernador, Pablo Lemus Navarro, informó que ha comenzado a registrarse una mejoría en la calidad del agua en diversas colonias de la ciudad, luego de las medidas implementadas por su administración, entre ellas el cierre del flujo de la presa de Las Pintas el miércoles pasado.

El mandatario señaló que, tras recibir miles de reportes ciudadanos, se ha observado una evolución favorable en el suministro de agua, en línea con las previsiones que había anunciado para este fin de semana.

Lemus Navarro consideró que estos avances respaldan las decisiones adoptadas y aseguró que su gobierno mantendrá los trabajos para resolver el problema de la calidad del agua que ha afectado a la población durante los últimos meses.

Asimismo, anunció que la próxima semana el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIAPA) dará a conocer el funcionamiento del esquema de rotación de agua limpia, cuyo objetivo es garantizar que los hogares de la ciudad reciban líquido en mejores condiciones.

El gobernador se comprometió a mantener informada a la ciudadanía con transparencia y afirmó que su administración continuará atendiendo esta problemática, que calificó como un reto histórico para la entidad.

Garantizan seguridad para manifestación ciudadana

En relación con la marcha convocada para este domingo, el titular del Ejecutivo estatal aseguró que giró instrucciones para que la movilización se desarrolle de manera ordenada y segura.

Reconoció el derecho de la población a manifestarse y expresó que comprende la inconformidad ciudadana por los problemas en el suministro de agua, al considerar que se trata de un reclamo social que las autoridades están obligadas a atender.

Indicó que se tomarán las medidas necesarias para que las personas y familias que decidan participar puedan hacerlo de manera tranquila, con respeto a sus derechos y a la libre expresión.

Piden suspender actividades turísticas por huracán Simón

Por otra parte, Lemus Navarro informó que su gobierno mantiene vigilancia sobre la evolución del huracán Simón y las posibles afectaciones en las costas de Jalisco.

De acuerdo con el pronóstico mencionado por el mandatario, se esperaba que el fenómeno tocara tierra la tarde del sábado en el municipio de La Huerta, cerca de Punta Pérula, para posteriormente avanzar hacia el norte, en dirección a Puerto Vallarta.

Ante este escenario, recomendó a los prestadores de servicios turísticos de la costa jalisciense, particularmente de Puerto Vallarta, suspender operaciones a partir de las 16:00 horas del sábado y mantenerlas cerradas durante el domingo, hasta nuevo aviso de las autoridades.

También exhortó a la población y a los visitantes a mantenerse informados mediante la aplicación Jalisco Alerta y atender las indicaciones de Protección Civil.

Prevén recorrido lluvioso durante la Romería

Finalmente, el gobernador se refirió a la Romería de la Virgen de Zapopan y señaló que las condiciones meteorológicas previstas apuntaban a un recorrido con lluvia desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan.

Explicó que el Gobierno de Jalisco trabajará de manera coordinada con los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, así como con sus corporaciones de Protección Civil, salud y seguridad, para procurar que el recorrido de la imagen de la Virgen se realice en condiciones de paz y orden.

El mandatario reiteró que su administración mantendrá la atención tanto a la problemática del agua como a las medidas preventivas por las condiciones meteorológicas y a las actividades públicas programadas en la zona metropolitana.