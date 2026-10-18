Laura Imelda Pérez se registra para encabezar comités de Morena en Tlaquepaque

Laura Imelda Pérez Segura

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, se registró para encabezar la Coordinación Municipal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una posición partidista que eventualmente podría colocarla como aspirante de Morena a la presidencia municipal para las elecciones de 2027.

Tras anunciar su registro, la alcaldesa expresó su intención de dar continuidad al proyecto político que encabeza en el municipio, con el objetivo de consolidar a Tlaquepaque como la denominada Ciudad de la Esperanza.

“De la mano del pueblo, buscaremos consolidar a San Pedro Tlaquepaque como la Ciudad de la Esperanza, donde paso a paso, el trabajo y esfuerzo se transforma en bienestar para nuestra gente”, manifestó.

El registro representa un movimiento dentro del proceso de organización de Morena rumbo a los próximos comicios; sin embargo, encabezar esta coordinación no significa, por sí mismo, obtener la candidatura del partido.

En el caso de Pérez Segura, la posibilidad de buscar un segundo periodo al frente del gobierno municipal colocaría la continuidad de su administración entre los temas relevantes de la definición política de Morena en Tlaquepaque.

La eventual candidatura dependerá de los procedimientos internos del partido y de las definiciones que se establezcan para la selección de sus abanderados en 2027.