Arranca vacunación invernal 2026-2027 en Jalisco; aplicarán más de 3.3 millones de dosis

Con una meta de más de 3.3 millones de dosis contra influenza y COVID-19, Jalisco inició las campañas de vacunación para la temporada invernal 2026-2027, a las que se suma la inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida principalmente a niñas y niños en edad escolar.

Arranque de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 y contra el VPH

La estrategia busca reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y complicaciones durante los meses de frío, por lo que las autoridades sanitarias llamaron a la población a revisar sus esquemas y acudir a vacunarse con anticipación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), se tiene como objetivo aplicar 2 millones 546 mil 438 dosis contra influenza y 833 mil 736 contra COVID-19, con vacunas de Pfizer y Moderna adaptadas a algunas de las variantes recientes del virus.

La vacunación contra influenza y COVID-19 está dirigida prioritariamente a niñas y niños de seis meses a cuatro años, personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, padecimientos del corazón o los riñones y cáncer.

En el caso del VPH, la meta es aplicar 150 mil 200 dosis. La campaña contempla a niñas y niños de quinto grado de primaria, alrededor de los 10 años, así como a mujeres de entre 12 y 16 años que no hayan recibido previamente esta vacuna. También se considerarán algunos casos especiales de personas de mayor edad.

Además, estará disponible la vacuna contra el neumococo para personas de 60 años o más, con el propósito de prevenir complicaciones como neumonía, meningitis y sepsis.

Arranque de la Campaña de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027 y contra el VPH

El OPD Servicios de Salud Jalisco habilitará 580 centros de salud y 40 hospitales para la aplicación de las vacunas. Las autoridades recomendaron no esperar a que las temperaturas desciendan más para completar los esquemas correspondientes.

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